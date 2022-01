Evigt ungt udseende: Nu er han 60 år gammel!

Serien begyndte på YouTube-premium i 2018, men blev hurtigt så populær over det meste af verden, at giganten Netflix købte rettighederne til den.

Siden er det kun gået én vej: Frem.

Derfor har Netflix lige smidt fjerde sæson af 'Cobra Kai' på gaden.

Også i Danmark er vi vilde med sequel-serien til de tre populære 80'er-film om 'The Karate Kid'. Faktisk elsker vi den så meget, at 'Cobra Kai' efter bare få dage i streaminguniverset er røget direkte ind på førstepladsen i top 10 over det mest sete overhovedet på Netflix herhjemme.

En af de to hovedroller indtages af Ralph Macchio. Den unge knægt, der måtte så grueligt meget i gennem i de tre 'The Karate Kid'-film fra 1984, 1986 og 1989, og som havde den famøse Mr. Miyagi som læremester.

Han var 23 år ved premieren på den første film, og allerede dengang så han purung ud.

Faktisk så ung, at han ingen problemer havde med at spille den fem år yngre 17-årige karate-elev Daniel LaRusso, der bliver plaget af en flok unge bøller ledt an af rivalen Johnny Lawrence spillet af William Zabka - den anden hovedrolleindehaver i 'Cobra Kai'.

Ralph Macchio sammen med sin 'The Karate Kid'-læremester Pat Norita, der spiller legendariske Mr. Miyagi. Sidstnævnte er ikke med i 'Cobra Kai', idet han desværre døde tilbage i 2005. Foto: Moviestore Collection/REX

Her 33 år efter at den sidste film i rækken, 'The Karate Kid Part III', havde premiere, ser Ralph Macchio fortsat ung ud.

Manden er blevet 60 år, men kunne snildt - på visse billeder i hvert fald - gå for at være noget nær det halve.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget. Her ses Ralph Macchio med sin kone, ungdomskæresten Phyllis Fierro, samt hans to børn Julia på 29 og Daniel på 25 år.

Macchio har tidligere udtalt, at det skyldes generne.

Det skrev Ekstra Bladet om bl.a. i 2017, men han har senest været inde på emnet i People i 2021.

- Hør her. Jeg giver skylden til mine forældre. De ser begge to meget unge ud for nogen i deres alder. Jeg har en smuk energi omkring mig af en eller anden årsag - og så hjælper en sund livsstil også på det. Men jeg tror bare, at jeg har været heldig i afdelingen for gode gener, fortæller Ralph Macchio.

Sådan ser det ud, når 60-årige Ralph Macchio i 'Cobra Kai' som Daniel LaRusso ifører sig sin gi igen efter 33 års pause fra 'The Karate Kid'-universet. Foto: Netflix

William Zabka og Ralph Macchio spillede blodige rivaler i 'The Karate Kid' og toppes også heftigt i 'Cobra Kai', hvor de dog også lærer at samarbejde mod ondere kræfter. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Heller ikke hans medskuespiller i 'Cobra Kai' - og i 'The Karate Kid' - William Zabka har noget at klage over på den front.

Han er således 56 år gammel, men kan snildt gå for at være noget yngre.

