'Ex on the Beach'-villa evakueret: - Det var voldsomt

Normalt er der stemning og fest, når unge, partyglade mennesker render rundt i en luksuriøs villa i det sydlige Grækenland i realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Men det var ikke ren og skær paradis i sidste weekend, da der udbrød en brand tæt på villaen i det græske øhav, hvor den norske udgave af programmet bliver optaget.

15 personer fra produktionen måtte evakueres, da branden 1,5 kilometer nede ad vejen tog fart.

Til Ekstra Bladet forklarer Ante Bjelland, der er producer på 'Ex on the Beach Norge' og samtidig manden, som opdagede den voldsomme brand, at det var en meget ubehagelig oplevelse, idet branden spredte sig uhyggeligt hurtigt og han kunne intet gøre.

- Det er den varmeste hedebølge i Grækenland i 30 år, så det er fuldstændig tørt her, fortæller han og priser sig lykkelig for, at der ikke skete mere.

- Jeg er vældig glad for, at de fik kontrol over branden, men den nåede at få fat i tre huse på sin vej. Det var voldsomt at stå og se, hvor hurtigt det hele spredte sig, fortæller han til Ekstra Bladet.

Ude af kontrol

Det var i forbindelse med femte sæson af den norske udgave af succes-programmet, at han og resten af produktionsholdet var omkring huset. Her skulle de forberede og klargøre villaen til optagelserne. Deltagerne tjekker således ind senere i august.

Der var med andre ord ingen deltagere på lokationen.

Ante Bjelland kom kørende op ad den lille vej mod huset, da han pludseligt fik øje på det, som han i første omgang troede, var en mindre haveafbrænding. Men det viste sig at være meget værre.

- Jeg stoppede bilen for at få overblik og ser, at ilden breder sig meget hurtigt. Den har taget fat i elmasterne. Dér forstår jeg, at det her er en brand, der er ude af kontrol, fortæller han til det norske nyhedsmedie VG.

Den norske producer har tidligere arbejdet som røgdykker, og blev hurtigt klar over, at det var alvor. Han forsøgte derfor at kontakte det lokale brandvæsen, men i første omgang dog forgæves.

Spredte sig i højt tempo

Derfor alarmerede han sine 15 kollegaer, som befandt sig i villaen længere oppe ad vejen, hvorefter huset måtte evakueres.

- Selvom villaen lå et stykke væk, så ville jeg ikke tage nogen chancer, for med det tempo branden spredte sig på, kunne det virkelig gå galt, forklarer han til det norske medie og fortæller, at han intet kunne gøre, før brandvæsnet dukkede op.

Derfor blev han i stedet i området ved branden og lyttede efter, om der var nogen, som råbte efter hjælp.

Der er i øvrigt ikke tale om den samme villa, som den danske sæson tre af samme program er optaget i.

