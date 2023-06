'Exit'-hytte til salg for ni millioner

Der er ikke sparet på hverken udsøgte materialer eller lækre detaljer i den træhytte, norske Bjørn Kringstad netop har sat til salg.

Hans 174 kvadratmeter store og særdeles eksklusive hytte med en topbeliggenhed helt ud til vandet ved Bunnefjorden lige uden for Oslo er kendt fra den vilde norske tv-serie 'Exit', hvor tredje sæson netop nu kan ses på DR.

Udsigten fra serie-hytten kan der ikke klages over. Foto: Bjørn Kringstad

I 'Exit' tilhører hytten parret Adam og Hermine Veile, der omgiver sig med luksus - både i deres rigtige serie-hjem og i deres hytte.

Ifølge salgsopstillingen hos ejedomsmægleren Krogsveen, ligger prisen for hytten, der er bygget i 2015, på 14.248.670 norske kroner. Det svarer til lige over ni millioner danske kroner.

Det har ikke været en let beslutning for sælgeren, at sætte hytten til salg, fortæller han til Dagens Næringsliv.

Hytten ligger ugeneret for omverdenen. Foto: Bjørn Kringstad

- Jeg har lagt både hjerte og sjæl i den her hytte, så det er med tungt hjerte, at jeg sælger, siger Bjørn Kringstad, der frygter, at timingen i salget ikke er god.

Netop nu er der boligmarkedet i Norge udfordret, og der er rekord mange boliger ved vandet til salg, men han tager chancen, da han ønsker sig et mere enkelt liv.

Bad med udsigt! Foto: Bjørn Kringstad

Det er ikke meget, han selv har benyttet den eksklusive hytte, fortæller Bjørn Kringstad. De senest år har han lejet hytten en del ud - både til optagelser til tv-serien og til fans af 'Exit'.