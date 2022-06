Får 'Det sidste ord'

Der er optaget et interview med Uffe Ellemann-Jensen, inden hans død til serien 'Det sidste ord, der sendes på TV 2.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse .

Den første udgave af 'Det sidste ord' blev sendt i august 2020, det var den folkekære musiker Bent Fabricius-Bjerre, der medvirkede i det. Programmet med Uffe Ellemann-Jensen er det andet i programserien. Programmet med Uffe Ellemann-Jensen bliver sendt søndag 26. juni på TV 2.

Programmets vært er Mikael Bertelsen, og om programmet med Uffe Ellemann-Jensen udtaler han følgende:

- I sit politiske liv tog Uffe Ellemann-Jensen både voldsomme og muntre kampe med pressen og politiske modstandere. Da jeg optog samtalen med en af dansk politiks største personligheder, var jeg interesseret i de tanker og refleksioner, Uffe Ellemann-Jensen har gjort sig, efter at det politiske liv var slut, og spillet om magten var ude, siger Mikael Bertelsen og fortsætter:

- Da vi mødtes for at forberede tv-optagelsen, var Uffe Ellemann-Jensen engageret og generøs og lagde uden forbehold interviewet om sit liv i mine hænder. Man siger, at politikere altid er mest ærlige på valgaftenen, når stemmerne er afgivet, og alt er talt op. Jeg håber, at 'Det sidste ord' med Uffe Ellemann-Jensen vil vise en ny side af et menneske, der levede et spændende og epokegørende liv i dansk og international politik.

Aftalen med de medvirkende er, at programmet først må blive sendt efter deres død.

Uffe Ellemann-Jensen gik bort 19. juni 2022 efter længere tids sygdom. Ellemann-Jensen var formand for Venstre i perioden 1984-1998 og Danmarks udenrigsminister fra 1982-1993. Uffe Ellemann-Jensen blev 80 år gammel og efterlader sig sin hustru, Alice Vestergaard, fire børn; Claus, Helene, Karen og Jakob samt ti børnebørn.

Hans Engell sad i regering med Uffe Ellemann-Jensen i flere år - få her hans personlige farvel til den tidligere udenrigsminister.