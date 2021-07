Får forfærdelige trusler: - Vi er vrede

Radio Louds digitale direktør, Rasmus Mark Pedersen og hustruen, Karen Dirch, har over weekenden modtaget anonyme trusler i deres mailindbakke.

Parret er blandt andet blevet truet på livet, og deres ufødte barn er blevet kaldt for 'en reinkarnation af Hitler'.

Til Ekstra Bladet siger Rasmus Mark Pedersen, at de er meget berørte af de mange beskeder, de har fået.

- Vi er vrede. Vi er indigneret. Du skal se ilden i min kones øjne. Men nej, vi er ikke bange. De gør det for at skræmme os, og det skal de ikke lykkedes med.

Bombetrussel

Rasmus Mark Pedersen fortæller også, at Københavns Politi tirsdag modtog en bombetrussel mod Radio Louds adresse på Wildersgade på Christihanshavn.

Og ifølge direktøren er der en klar forbindelse mellem den og de trusler, han selv har modtaget i sin indbakke.

- Bombetruslen blev sendt på nogenlunde samme tidspunkt og med samme metode fra en kryptisk mailadresse. Så jeg tænker, hvem skulle ellers finde på at sende sådan noget?, siger Rasmus Mark Pedersen.

Bombetruslen bliver nu efterforsket sammen med dødstruslerne.

Tag afstand

Siden Radio Louds fødsel har der været skarp kritik af kanalen. Flere steder på de sociale medier bliver kanalen også latterliggjort, hvilket Rasmus Mark Pedersen mener har været med til at skabe denne heksejagt.

- Chikanen og truslerne er jo steppet over kritikken og diskussionen af Loud.

Han håber derfor, at kritikere af Radio Loud vil sige fra over for de voldsomme trusler, som ham og hans kone bliver udsat for.

- Mit bedste bud for at lægge en dæmper på chikanen er at række ud til dem, der er allermest kritiske overfor os. For personerne bag truslerne lytter jo ikke til mig. Så vil de forhåbentlig lytte til dem, siger han.

Men truslerne er ikke noget, som Loud-direktøren lader sig skræmme af.

Har det startet tanker om din fremtid på Radio Loud?

- Nej, bestemt ikke. Så vinder de. Det har om noget, gjort mig endnu mere stålsat på at gøre Loud til den bedste radiokanal, lyder det fra Pedersen.