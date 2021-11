Får særlig rolle til valget

Når du på tirsdag skal sætte dit kryds til kommunevalget, kan det være, at du støder på Rachel Ellebye, der af mange er kendt fra 'Årgang 0' på TV 2.

Hun har nemlig meldt sig som valgtilforordnet, og hun skal derfor være med til at udlevere stemmesedler og tælle stemmer op.

Det fortæller hendes mor Theresia til Her og Nu.

Til Ekstra Bladet fortæller Rachel Ellebye, at hun glæder sig til på tirsdag.

- Jeg sad i bilen med min mor, da jeg så, at man kan blive valgtilforordnet i Københavns kommune, og så tænkte jeg 'Hvorfor ikke?', og jeg glæder mig til det.

Vigtigt at stemme

Rachel Ellebye mener nemlig, det er vigtigt at støtte op om den demokratiske stemme.

- Jeg synes, det er fedt, at vi har muligheden for at stemme her i Danmark. Altså vi lever ikke langt fra lande som Belarus og Rusland, hvor du jo nærmest bliver straffet for at stemme på det, der ikke er 'rigtigt', fortæller den tidligere 'Årgang 0'-stjerne.

- Så det er vigtigt, at vi i Danmark har valgfrihed og demokrati, der gør, at vi kan stemme på de kandidater, som vi vil.

Men selvom 21-årige Rachel engagerer sig på valgdagen, så er det altså ikke planen at følge i sin fars fodspor, der stiller op for de konservative til kommunevalget.

- Jeg synes, politik er super spændende, men jeg tror ikke, det er den vej, som jeg vil gå. Så det er bare på hobby-plan, lyder det fra Rachel Ellebye, som i stedet ser sig selv inden for handel og marketing.

