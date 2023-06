Får stor kritik efter omstridt samarbejde

Der bliver ved med at være drama omkring den populære norske influencer Sophie Elise.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet flere artikler om den 28-årige, efter at hun skabte skandale i Norge ved at posere med en veninde på et foto, der gik viralt, fordi veninden havde en lille pose med noget pulver-lignende i hånden.

Og nu er Sophie Elise så central i en sag, hvor den store medievirksomhed NRK får markant kritik af medietilsynet i det norske.

Det handler om en særaftale, NRK i 2022 indgik med Sophie Elise og en anden influencer, Fetisha Williams, i forbindelse med en podcast, som makkerparret skulle lave for NRK.

Her lavede man således en undtagelse fra de normale retningslinjer, der handler om, at folk - i dette tilfælde influencere - som er ansat i NRK-regi ikke må have personlige kommercielle og forretningsmæssige interesser i at være med i en produktion.

Den norske influencer Sophie Elise poster et billede på Instagram, sammen med en anden tv-profil, som i hånden har noget, der formentlig ikke er bagepulver

Kritisk pga. dispensation

Som influencere tjener duoen normalt deres løn på at reklamere for forskellige produkter og tjenester.

I det lys begrundede NRK således oprindeligt dispensationen med, at det ikke ville være muligt for de to influenter at holde sig fra deres almindelige forretningsmæssige og kommercielle aktiviteter i mange måneder ad gangen, mens de optog den faste ugentlige podcast.

- Medietilsynet er kritisk over for, at NRK valgte at give influencerne bag podcasten 'Sophie & Fetisha' en dispensation fra retningslinjer og aftalevilkår, som skal sikre, at offentligheden ikke bliver udsat for kommercielt pres. Det har vi påpeget i tilsynsrapporten, siger Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, til Dagbladet.

I rapporten fra Medietilsynet begrundes kritikken med, at NRK hovedsageligt er finansieret af offentlige midler, og at rammerne for public service derfor begrænser muligheden for kommercielle aktiviteter.

I marts i år opsagde man samarbejdsaftalen med influencerne, efter at Sophie Elise endte i en stor shitstorm som følge af skandalefotoet med det hvide pulver.