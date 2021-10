Får 'usædvanlig skarp kritik': Lægger sig fladt ned

Det er mere end et almindeligt rap over snuden, kanalen Radio Loud har fået af Radio- og tv-nævnet.

Nævnet udtaler 'usædvanlig skarp kritik', fordi kanalen på flere væsentlige punkter ikke lever op til kravene for sendetilladelsen.

Det tager programdirektør Simon Andersen dog i rimelig stiv arm.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er fair kritik. Når vi ikke lever op til kravene, er der ikke andet at gøre end at følge op, lyder det.

Simon Andersen har fået 14 dage til at finde på en plan, så man kan få styr på kravene.

- Det skal jeg så til at finde ud af. Men det er da dejligt, at vi har fire måneder til at få det ud i praksis, siger han.

Noget af kritikken er gået på, at man ikke har leveret alt det indhold, som blev lovet i ansøgningen om sendetilladelse, og man vil fra nævnets side gerne vide, hvad og hvornår man kan forvente at se indholdet hos platformen.

- Det er jo helt naturligt, at de gerne vil vide det. Vi får en hel masse penge, så må vi også leve op til det, vi har skrevet i den ansøgning.

Nu er der et stort arbejde foran programdirektøren. Foto: Ritzau Scanpix

Glemte godkendelse

Yderligere har nævnet kritiseret, at der ikke blev søgt godkendelse til en lang række ændringer på kanalen.

- Hvordan kan det være, at I ikke har fået en godkendelse til ændringerne?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror, at min forgænger ikke har lavet andet end at styrte omkring for at overholde det, der står i sendetilladelsen. De fleste, der så den (sendetilladelsen, red.) ville nok tænke: 'Hvordan kan man det?', men det er ligegyldigt. Det er det, vi har skrevet i ansøgningen, og det er det, vi skal gøre.

- Nævnet retter kritik af, at I ikke har sendt jeres planer for de nye programmer. Kommer det her til at påvirke det, der allerede er meldt ud?

- Det tror jeg ikke, men nu må vi se.

- Tror du, I husker at søge godkendelse til ændringerne denne gang?

- Det ville nok være klogt.

Selvom der er tale om en stor udfordring med de mange krav, der skal efterleves, er programdirektøren positiv.

- Jeg ville da helst have, at folk jublede, når de hørte ordet 'Loud', men det gør de ikke lige nu. Det tager måske nogle måneder, men så er det sådan. Vi skal ikke pive. Vi får 65 millioner, så skal man også følge sendetilladelsen. Der er da et arbejde foran os, men vi skal holde os til de aftaler, vi har lavet. Det er da ikke skidesjovt, men vi må jo gøre, hvad der bliver sagt, og hvis vi ikke kan gøre det, så må vi bede om dispensation.