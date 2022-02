Fadæsen fortsætter...

Charme, selvtillid og lækkert hår holder ikke altid i retten.

Det blev en kort fornøjelse for Martin Jensens drengegruppe Oscar, der fredag måtte forlade første liveshow af 'X Factor'. Det til trods for, at gruppen fik meget ros fra dommerne.

- Jeg håber, at man kunne høre springet fra bootcamp til nu. Det har været en lille sjov oplevelse, siger Oscar, da Ekstra Bladet møder dem umiddelbart efter fredagens afgørelse.

Da Thomas Blachman stemte Kári videre sagde han, at I havde det lidt for sjovt, og ikke lagde noget musikalsk i det. Er i enige?

- Ja. Dels. Jeg synes faktisk, at vi har arbejdet seriøst, når vi har haft timer, så har vi arbejdet. Vi har bare været gode til at hygge, når vi ikke har haft timer. Det vigtigste ved at være med var ikke at tage glimtet fra os, siger Oscar.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke første gang

Det blev Martin Jensen, der fredag måtte stå med det svære valg, da han skulle vælge mellem to af sine egne deltagere ved årets første liveshow,

- Jeg er super ærgerlig over det. Det er topærgerligt at skulle vælge imellem to af sine deltagere. Det er en situation, man aldrig selv ønsker. Men der var ikke stemmer nok til nogle af dem i denne her uge, så det var derfor, jeg endte i den situation, desværre, siger Martin Jensen.

Selvom Martin Jensen endte med to deltagere i farezonen, er der ikke noget, han fortryder.

- Jeg synes faktisk, at jeg står ved mit valg, og det ville jeg også have gjort. Drengene ved det også. Hvad fanden skal man sige? Det er bare røvhamrende ærgerligt, at drengene ikke vil se mere til Oscar-drengene og for den sags skyld Kári også.

- Der er ikke noget, jeg ville have gjort anderledes. Det er derfor, jeg bliver lidt rørt til sidst over, at jeg skal sige farvel til dem.

Og det er ikke første gang, at Martin Jensen står i denne uheldige situation.

- Jeg mistede også sidste år i første show, så det er blevet en dårlig stime.

