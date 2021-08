Fælder en tåre i TV 2-program: 'Svært at lade være'

De fleste forbinder nok Simon Kvamm med den til tider hårde lyd i Nephew eller de satiriske roller i programmer som 'Guru' eller 'Drengene fra Angora'.

Men når den 46-årige multikunstner senere på ugen toner frem på skærmen i premieren på 'Toppen af poppen' på TV 2, viser han en helt ny side af sig selv.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til pressemødet på det populære underholdningsprogram.

- Det ('Toppen af poppen', red.) er jo noget af et følerum, som jeg ikke rigtig har vidst, om jeg havde lyst til at gå ind i og åbne op for, hvem jeg er og sænke det skjold, som jeg godt kan have, siger Simon Kvamm og fortsætter:

- Men jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg havde rigtig stor glæde af at være på højskole, og det var her, jeg kom ud af skabet i forhold til at spille musik. Og det her var på en måde mit andet højskoleophold, fordi der også var en fornemmelse af at komme lidt ud af skabet og vise, hvem jeg er ved siden af scenen, og de karakterer jeg spiller. Det var en nøgen, men god oplevelse.

Tuder på tv

Simon Kvamm lægger ikke skjul på, at han flere gange har sagt nej til at deltage i programmet, blandt andet fordi han ikke har været klar til at træde ind i 'følerummet', som han kalder det.

En af de afgørende grunde til, at han nu har sagt ja til at medvirke, er coronaen.

- Jeg har haft nogle overvejelser, i forhold til om jeg taber mere, end jeg vinder, når jeg tidligere er blevet spurgt, men på grund af corona, hvor jeg har været isoleret fra at spille musik og være tæt på andre musikere, er jeg blevet presset ud i et rum, hvor jeg ikke har haft plads til at tænke strategisk, siger han.

Og følelserne? De kom helt af sig selv.

- For det første kommer man til at se nogle musikalske versioner eller iscenesættelser af nogle sange, som går rimelig meget til kanten, og derudover kan man se en af de tidligere kritiske røster, der klart havde forsvoret nogensinde at skulle tude i det her program, faktisk have lidt svært ved at lade være, siger Simon Kvamm med et smil.

Programmet kan ses på TV 2 og TV 2 Play fra 5. september.

