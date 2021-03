Færdig: - De valgte en anden

Hvis du er en en af de seere, der har glædet dig til at se med, når en ny sæson af boligprogrammet 'Boligkøb i blinde', hvor skrot bliver forvandlet til slot, løb over skærmen på TV3 onsdag aften, kommer du måske til at undre dig.

For da parret Tine og Lars skal have hjælp til at forvalte deres otte millioner kroner til at købe og renovere et hus, er der nemlig en central person, der glimrer ved sit fravær.

Arkitekt Mads Kappel Mikkelsen, der har været en del af programmet i tre sæsoner, og som har været hovedarkitekten af husenes design igennem tiden, er nemlig ingen steder at finde. I stedet er det Tor-Olof Johansson, arkitekt og direktør i Johansson Arkitekter, der styrer slagets gang og har indtaget Mads Kappel Mikkelsens plads.

Ekstra Bladet har i den forbindelse været i kontakt med Kappel Mikkelsen, der fortæller, at han rigtig nok er fortid på programmet.

- Programmet har skiftet produktion, og i den forbindelse har de valgt en anden. De har givet udtryk for, at de gerne ville ryste posen, lyder det fra Mads Kappel.

Arkitekten, der er selvstændig hos Præg Studio, fortæller, at det dog samtidig også passer ham godt ikke længere at være en del af programmet.

- Jeg ville gerne have fortsat, men når det er sagt, så er det meget tidskrævende at lave tv og være selvstændig samtidig. Så på den måde er det også fint at få lidt mere tid til at fokusere på min virksomhed, hvor vi også har travlt.

Tor er den nye ekspert i 'Boligkøb i blinde'. Foto: Nent Group Danmark

Mads Kappel understreger derfor også, at der ikke er noget ondt blod imellem ham og TV3, selvom han gerne ville have fortsat på programmet.

- Der er ingen bad feelings eller noget, og nogen gange er det jo også godt med fornyelse. Selvom jeg ikke kender Tor, er jeg sikker på, at han er rigtig dygtig.

- Kunne du finde på at lave mere tv i fremtiden?

- Som sagt har jeg været med til at lave tre sæsoner og sytten programmer, og det har været virkelig sjovt, men om jeg vil lave mere, ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad det er, men samtidig vil jeg da heller ikke afvise det, for jeg synes, det har været vildt sjovt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV3, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Foto: Mads Kappel vil nu fokusere 100 procent på sin virksomhed. Foto: Nent Group Danmark

Du kan se 'Boligkøb i blinde' onsdag kl. 21.00 på TV3 og Viaplay.