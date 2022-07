Færdig efter én sæson

Der er ikke de bedste nyheder til 'Time Traveler's Wife'-elskere.

For HBO-serien er færdig efter kun en sæson. Det skriver amerikanske Variety.

Serien var ellers baseret på bogen af samme navn af Audrey Niffenegger. Den første og nu eneste sæson havde premiere i maj og havde i alt seks afsnit.

Den sidste episode blev vist 19. juni, og nu er det altså slut med 'Time Traveler's Wife' på HBO. Mediet skriver ikke, hvad der ligger til grund for HBO's beslutning.

'Selvom HBO ikke kommer videre med en anden sæson af 'The Time Traveler's Wife', var det vores privilegium at samarbejde med mesterhistoriefortællerne Steven Moffat og David Nutter', fortæller en talsmand for HBO i en erklæring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rose Leslie spillede Clare Abshire i serien. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

Tak og taknemmelighed

'Vi er så taknemmelige for deres passion, hårde arbejde og omsorg for at tilpasse denne elskede bog. Vi takker også Theo og Rose og resten af vores strålende cast for deres dybtfølte præstationer, som fuldstændig betog publikum', lyder de afsluttende ord.

I serien medvirkede Rose Leslie som Clare Abshire, Theo James som Henry DeTamble, Desmin Borges som Gomez og Natasha Lopez som Charisse.

Ligesom i bogen fulgte historien Clare og Henry, et ægtepar, der var separeret på grund af Henrys genetiske tilstand, der fik ham til at rejse uforudsigeligt.

Droppet trods stjernenavne

60-årige Steven Moffat skrev alle seks afsnit af serien, mens 62-årige David Nutter instruerede alle episoder. Og det er to markante navne i tv-verdenen.

Førstnævnte har været forfatter på en lang række afsnit af serier som 'Doctor Who' og 'Sherlock'. Han har vundet en lang række priser og er endda blevet tildelt Order of the British Empire (OBE) - den fjerdehøjeste hæder i det britiske kongehus - på grund af hans præstationer i tv-branchen.

Nutter brød især igennem som instruktør i 'The X-Files', men efterfølgende har han siden instrueret afsnit af hitserier som 'Band of Brothers', 'Without a Trace', 'The Sopranos' og 'Game of Thrones'. De to sidstnævnte serier gav ham Emmy-priser for bedste instruktion af et afsnit i en dramaserie, ligesom han også har været delt nomineret og vinder af en række Emmy-priser.

Trods de to stærke navne blev 'Time Traveler's Wife' dog altså ingen længerevarende succes.