Færdig efter rekorddyst: - Det er pisseærgerligt

Først Loay Zeraiq og nu Brian Kristensen. Begge herrer må vinke farvel til trofæet og den halve million kroner, efter de har tabt de afgørende dyster før den store finale.

Ekspeditionens alderspræsident, 52-årige Brian Kristensen, har netop dystet mod David Tegam, hvor de skulle holde en kniv på håndryggen med en helt vandret arm.

Efter 42,5 minutter - det længste nogensinde i 'Robinson' - kunne Brian Kristensen ikke mere, og derfor er det David Tegam, der napper den sidste finaleplads. Det er Brian trist over, men han har samtidig stor respekt over for sin modstander.

- Det er selvfølgelig pisse ærgerligt at ryge ud, men jeg må bare indrømme, at David var bedre, fortæller Brian Kristensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er jo David, som jeg taber til. Så det er helt fair. Det er selvfølgelig røvirriterende at ryge ud af ekspeditionen lige før finalen, men David fortjener en plads i finalen.

Brian Kristensen fortæller, at han i dag sætter mere pris på duften af mad. Foto: Viaplay Group

Duften af mad

Nu er det altså David Tegam, Mikkel Bertelsen og Naja Stencel, der skal kæmpe i finalen om trofæet og de 500.000 kroner.

Brian Kristensen forlader 'Robinson Ekspeditionen' 2022 med et smil på læben.

- Det har været en rigtig, rigtig god oplevelse. En fantastisk oplevelse. Jeg vil nok mene, at jeg er en af dem, der har været igennem mest i 'Robinson' sammen med Naja.

- Hvorfor mener du det?

- Både Naja og jeg har været under psykisk pres under ekspeditionen. Naja havde det jo svært lige fra starten, og jeg havde det svært på mit eget hold. At jeg nåede så langt i 'Robinson' har noget med mine sociale kompetencer at gøre.

- Har har du lært noget af 'Robinson Ekspeditionen' 2022?

- Jeg sætter mere pris på duften af mad. Og så har jeg bare mødt nogle fantastiske mennesker, og det sætter jeg stor pris på, lyder de afsluttende ord fra Brian Kristensen.

