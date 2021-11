Færdig: - Ikke noget kønt syn

Det er efterhånden ved at være alvor i årets 'Robinson Ekspeditionen', og det får deltageren Peter i den grad at mærke i mandagens afsnit.

Her bliver han sammen med Martin og Laila sendt i dødskamp kort efter sammenlægningen, og for Peter ender det ikke lykkeligt.

Han må efter en dyst på udholdenhed give fortabt og forlade ekspeditionen.

- Der var ikke mere i tanken, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

I dødskampen skulle de tre 'Robinson'-deltagere stå på en lille træklods og holde sig fast i en position, der kunne minde om en korsfæstelse, indtil den første af dem røg ned.

Martin, Peter og Laila blev presset til det yderste i dødskampen. Foto: Nent Group Danmark

Og det var da også Peters svækkede fysik og manglende mentale overskud, der endte med at gøre udfaldet, fortæller han.

- Når jeg kigger på de to sidste afsnit, tænker jeg, at det er ikke noget kønt syn. Der er røget alt for meget muskelmasse, jeg er en skygge af mig selv. Og man kan også se i mine øjne, at lyset er ved at være slukket, siger han.

I alt tabte Peter sig omtrent 11 kilo i næsten ren muskelmasse under ekspeditionen.

- Jeg var en af de eneste, der ikke havde spist mig ekstra kilo til før afrejsen, så til sidst var der ikke mere tilbage at tære af, siger han.

Ville ikke tilbage

Sselvom Peter gjorde et ihærdigt forsøg for at slå sine to modstandere, oplevede han det derfor heller ikke som et nederlag, at han måtte give fortabt.

Faktisk udbryder han i afsnittet, at han er glad over ikke at skulle tilbage til de 'båtnakker', der venter på stranden.

Og det står han ved i dag.

Peter kæmpede med en svækket fysik under sin deltagelse i 'Robinson'. Foto: Nent Group Danmark

- Det er nok mest Oliver, jeg mener, når jeg siger det. Jeg havde lavet den alliance med mine drenge hjemmefra, at jeg ikke skulle overskride mine grænser dernede, og at jeg skulle kunne se mig selv i øjnene, og de skulle kunne se mig på skærmen, siger han og fortsætter:

- Så da det begynder at kamme over med Oliver, og jeg kan mærke, at det begynder at tricke mig, samtidig med at jeg var gået helt kold på kulhydrater, så traf jeg den beslutning. Det er ikke hans skyld, jeg går ud, det er min egen beslutning. Og samtidig vil jeg også sige stor respekt til Martin og Laila, der klarede udfordringen bedre end mig.

Alt i alt står Peter tilbage med følelsen af at have haft den bedste oplevelse i sit liv og have fået venner for livet. Fysisk er han også ved at være tilbage.

- Jeg står skarpere nu, end før jeg tog af sted. Da jeg kom hjem, spiste jeg sundt og trænede stort set hver dag, og modsat mange andre har jeg ikke været syg på nogen måder efter hjemkomsten, fortæller han.

Flere tidligere deltagere har måttet betale en høj pris for tv-eventyret, der har givet dem mén for livet.

Hvordan det går videre i 'Robinson Ekspeditionen' kan du følge mandag klokken 20.00 på TV3 og på Viaplay.

