Færdig: Kom som et chok

Det er et 'tab' og 'rigtig ærgerligt' for 'Vild med dans', at Sarah Grünewald stopper som vært på programmet, siger medværten Martin Johannes Larsen til Ekstra Bladet

Siden 2013 har Sarah Grünewald budt velkommen på dansegulvet til 'Danmarks modigste dansere' i TV 2-succesen 'Vild med dans'.

Men når den sidste danser i sæson 20 har forladt dansegulvet senere på efteråret, takker Grünewald ikke kun for dansen - hun takker også af som vært på programmet.

Og det er et stort tab, mener medvært på 'Vild med dans' Martin Johannes Larsen.

- For mig at se har hun været en kæmpestor del af programmet i så mange år, så jeg synes helt sikkert, at det er et tab for programmet. Det er det jo bare, når en så etableret vært og skikkelse stopper, fortæller Martin Johannes Larsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Sarah og jeg har et godt og tæt forhold. Vi er blevet gode venner efter 'Vild med dans'. Jeg har vidst det (at hun stopper som vært, red.) et stykke tid, men derfor kom det 100 procent som et chok for mig. Det er rigtig ærgerligt, at Sarah stopper. Hun er bare så godt et menneske og en god vært.

Siden 2023 har Sarah Grünewald styrets slaget gang i 'Vild med dans'. Nu går hun hen imod sin sidste sæson. Foto: Kenneth Meyer

Martin Johannes Larsen har siden sidste år budt danserne velkommen på 'Vild med dans'-dansegulvet sammen med Sarah Grünewald, der siden 2013 har ageret vært på programmet.

- Der er noget tryghed, der ryger. Nu bliver jeg jo den rutinerede. Det er jo også en rolle, jeg lige skal indfinde mig med. 'Vild med dans' er jo stadig en ny ting for mig, men jeg tror helt sikkert, at det er godt for mig at blive skubbet derhen, siger Martin Johannes Larsen, der, hvis TV 2 ringer og spørger, er klar på at tage endnu en omgang med 'Vild med dans'.

Vært i mange år

Sarah Grünewald startede sit 'Vild med dans'-eventyr med at være flankeret af den mangeårige vært på programmet Claus Elming, der fortsat er den vært, der har siddet længst tid som vært på programmet - intet mindre end 12 sæsoner blev det til.

I 2018 var der udskiftning, og her fik Grünewald en ny medvært i Christiane Schaumburg-Müller Åxmann. Siden sidste år har Sarah styret dansegulvet med Martin Johannes Larsen. I år byder de to velkommen på dansegulvet til blandt andre Andreas Bo, Kasper Fisker og Dulfi Al-Jabouri.

'Vild med dans' danser over skærmen på TV 2 fra 22. september, hvor programmet tilmed kan fejre 20-års jubilæum.

