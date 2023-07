Færdig på DR: Hun er den nye 'X Factor'-vært

Sofie Lindes afløser er fundet.

Når 'X Factor' blænder op for en ny sæson i 2024 , bliver det med Maria Fantino, der indtil nu har været vært på DR, som vært.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

For Maria Fantino er værtsopgaven på 'X Factor' en drøm, der går i opfyldelse:

- Jeg er vokset op med 'X Factor' og har drømt om en dag selv at få lov til at stå som vært på programmet og være en del af den kæmpe maskine, som 'X Factor' er. Tilbage i 2017 hjalp jeg til med 'Ultra Factor', da det blev sendt på DR, og jeg kunne bare mærke, at der var en helt særlig energi, når 'X Factor' gik i gang, siger Maria Fantino i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er Danmarks allerstørste underholdningsprogram, så det er både helt vildt skræmmende og ekstremt spændende at få lov til at være med. Jeg er superspændt på opgaven, for det er en stor en, og jeg lover at gøre mit allerallerbedste, siger hun videre.

Sammen med Christian Bonde har Maria Fantino i flere år været en del af 'Curlingklubben' på DR. Foto: Emil Agerskov

Maria Fantino er især kendt som en del af værtsduoen bag podcasten 'Curlingklubben', som den 28-årige vært har været en del af siden 2018.

Senest har Maria Fantino været en del af underholdningsprogrammet 'Fantino mod Bonde' på DR.

Frisk pust

På TV 2 glæder underholdningsredaktør Dorte Borregaard sig over, at de har fået Maria Fantino på krogen som den nye 'X Factor'-vært.

- Vi har selvfølgelig gjort os umage med at finde den helt rigtige vært til 'X Factor'. En vært, som både er et frisk pust, empatisk og nærværende, men som heller ikke er bange for at skære igennem, når bølgerne går højt i live-studiet. Så jeg er meget glad for, at Maria Fantino har takket ja til opgaven, og jeg er slet ikke i tvivl om, at hun med sin naturlighed og oprigtige nysgerrighed for andre mennesker og ikke mindst hendes evne til at gribe nuet som vært passer fuldstændig perfekt til 'X Factor', siger Dorte Borregaard.

Her ses Sofie Linde til 'X Factor'-finalen tidligere på året. Finalen blev hendes sidste som vært. Foto: René Schütze

Optagelserne til den kommende sæson af 'X Factor' går i gang i efteråret.

