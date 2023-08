Færdig på TV Avisen: Får nyt job i DR

Siden 2016 har han styret slagets gang i TV Avisen på DR. Men nu er Johannes Langkilde færdig på mastodontens nyhedsfyrtårn.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Til gengæld er det ikke slut med at se Johannes Langkilde på skærmen, hvis man tænder for DR1.

'Den nære måde'

Fremover vil han nemlig i stedet været finde som vært på 'Aftenshowet', hvor han starter 1. oktober.

- Jeg har altid elsket at formidle gode samtaler om vigtige emner med plads til både følelser og bid. 'Aftenshowet' handler ligesom TV Avisen om det, der sker både tæt på og ude verden, men her får jeg virkelig mulighed for at dyrke netop den nære måde at formidle aktuelle emner på. Og så glæder jeg mig til at blive en del af redaktionen og værtsholdet, som jeg kender som både dygtige, engagerede og virkelig behagelige kolleger, siger Johannes Langkilde.

Johannes Langkilde kan se frem til at få værtskolleger som Mark Stokholm, Mette Bluhme Rieck, Nola Grace Gaardmand og Kristian Ring-Hansen Holt, når han indtager studiet på Rådhuspladsen i København. Foto: DR/Agnete Schlichtkrull

Er 'særdeles dygtig'

På chefgangen i DR Byen er man da - ikke overraskende - også glad for, at man har fået den garvede studievært over på 'Aftenshowet'.

- Jeg er meget begejstret for, at vi har fået Johannes Langkilde med på 'Aftenshowet'. Johannes er en særdeles dygtig og erfaren journalist og nyhedsvært, som mange af DR’s seere er glade for. Han har alle de rette kvaliteter til at facilitere vedkommende samtaler i studiet, så alle bag skærmen kan grine, græde, diskutere og blive klogere sammen med vores gæster i 'Aftenshowet', siger Anne Garlichs, programchef i Strategi og Brugere, DR.

USA-udsendt

I 2006 blev Johannes Langkilde vært på TV 2 Nyhederne, inden han skiftede til DR i 2013, hvor han blev kanalens USA-korrespondent.

Siden 2016 har Langkilde været vært på TV Avisen, ligesom han også har stået i front på 'Det Politiske Talkshow', 'Fællessang' og forskellige udsendelser i forbindelse med folketingsvalg.