Færdig som diamanthandler: - Vil have mit eget

I TV 2 Zulu-serien 'Diamantfamilien' har vi fulgt med fra sidelinjen i Thalia Pitzners arbejde med ridesport og heste.

Nu har hun dog udvidet CV'et med en uddannelse i diamantgraderer, og i det nyeste afsnit af 'Diamantfamilien' har hun første dag i trainee hos sin mor, Katarina Pitzner, i familievirksomheden, Diamantbørsen.

Det viser sig dog nu, at det blev en kort fornøjelse, at mor og datter skulle være kollegaer.

- Jeg arbejder ikke hos min mor længere. Jeg ville gerne give det en chance, fordi jeg synes, det havde potentiale, og at det kunne være fedt at have en familievirksomhed, vi alle kunne arbejde i. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at jeg gerne vil have mit eget. Det er meget mere mig end at skulle arbejde for min mor. Så jeg brændte nok bare ikke helt nok for det, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Solgt sin hest

Thalia har fortsat sin virksomhed med salgsheste og derudover underviser hun elever og går til stævner. Hun har dog netop solgt sin egen hest, Pinola, hvilket bestemt ikke har været nemt for hende.

- Man får et bånd til hestene, så det er super hårdt, når de skal sælges. Det var tid til at sælge Pinola, og jeg har fundet et godt hjem til den i USA, men det er første gang i 28 år, at jeg ikke har min egen hest, hvilket er ret specielt, forklarer hun.

- Jeg har stadig en hest til ridning, men det er en, jeg ridder for en anden. Den skal jeg også gå til stævner med. På et tidspunkt skal jeg også have min egen hest igen, men jeg har ikke travlt med at finde den. Det gælder om at finde den rigtige, fortsætter hun og tilføjer:

- Det, at have heste, er et kæmpe privilegium, men også et kæmpe ansvar, fordi man skal bruge tid på at passe og pleje dem hver eneste dag. Jeg vil derfor bruge min nyvundne tid på at trappe lidt ned på arbejde og have noget fri.

