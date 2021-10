Færdig: Stopper i 'Vild med dans'

Efter otte år i 'Vild med dans' er det snart slut for Silas Holst i danseprogrammet.

Det fortalte den garvede danser til Ekstra Bladet fredag aften efter 'Vild med dans', der blev afholdt på Det Kongelige Teater i anledning af Knæk Cancer-ugen.

- Jeg føler mig helt overbevist om, at det her er min absolut sidste sæson, jeg laver af 'Vild med dans' på dansegulvet, siger han og fortsætter:

- Der er mange årsager og begrundelser i det. Men tonen og den måde, man bliver talt til, er da klart en del af det. Det fjerner noget af det sjove i det, siger Silas Holst, der flere gange undervejs i 'Vild med dans' har råbt op og kritiseret tonen på nettet.

Silas Holst har i mange år drømt om at danse sammen med Lise Rønne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Perfekt punktum

Samtidig fortæller han, at det at danse med Lise Rønne for ham er det perfekte punktum på en lang og god 'Vild med dans'-karriere.

- Jeg har drømt om at danse med Lise i otte år. Jeg har haft otte fantastiske partnere, men Lise har stået højt på min ønskeliste altid. Hun har været absolut øverst, siger Silas Holst og fortsætter:

- Nu danser jeg med Lise. Og det er ligeså magisk, som jeg havde håbet, det ville være, og for mig er det en fin afslutning. Det er sådan, jeg har det lige nu, understreger han.

Ifølge Silas Holst er det snart tid til fornyelse i 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nyt blod

Silas Holst mener også, at det er ved at være på tide, at der kommer nye kræfter til 'Vild med dans'.

- Hvis programmet skal blive ved med at kunne give noget, så kræver det også noget fornyelse på alle poster. Så der kommer noget nyt blod, og nu har jeg været her i otte år, og det er måske også på tide, at der skal andre ind og fyre den af med deres idéer, siger han.

Silas Holst påpeger også, at dommerne i 'Vild med dans' i den igangværende sæson flere gange har haft svært ved at forstå hans koreografier og de valg, han har taget i de danse, han og Lise Rønne har fremført.

- Jeg kan også mærke, at det (dansen, red.) ikke altid bliver taget lige godt imod, og så tænker jeg, at så passer det måske bare ikke sammen længere, siger han og fortsætter:

- Så i år har jeg behov for virkelig bare at gøre det på vores måde. Det kan jeg enormt godt lide, og det er jeg enormt stolt af.

