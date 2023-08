Færdige i populært DR-program

Hvis du er fan af 'Gift ved første blik', er der godt nyt.

Inden længe får en ny sæson af programmet nemlig premiere på DR.

Nærmere bestemt 24. august.

Alt bliver dog ikke som før i den nye sæson af programmet.

Når 'Gift ved første blik' får premiere igen, bliver det nemlig med tre nye eksperter i front.

I sidste sæson af 'Gift ved første blik' var det livsstilsekspert Julia Lahme, psykolog Gert Martin Hald og psykoterapeut Nina Reventlow, der guidede parrene igennem deres nye liv som ægtefolk.

Men når DR-succesen vender tilbage, er der ingen af de tre eksperter, der er med.

Det bekræfter Nina Reventlow over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi og jeg ikke skal være med mere. Der er ingen kontroverser overhovedet. DR har bare valgt at ryste posen, og det skulle de også. Resten må du tage med produktionen, siger hun venligt.

Gert Martin Hald har i mange år været ekspert på 'Gift ved første blik', men nu er det slut. Foto: PR foto

Har nydt det

Også Julia Lahme bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun nu er fortid i DR-programmet.

'DR har klogt taget en beslutning om at sætte et nyt hold og om at gøre noget nyt med programmet. Hvad det bliver ved jeg ikke, men jeg glæder mig meget til at se med', skriver hun.

Hun fortæller videre, at hun har nydt at være med i programmet, men at hun også glæder sig til at kunne fokusere på andre projekter.

'Jeg har nydt at være med, men 'Gift ved første blik' er et af de mest velproducerede programmer, som bliver lavet så sobert og ordentligt, så det tager virkeligt lang tid for alle involverede, så jeg bliver også nødt til at sige, at jeg er glad for at få mit forår og de knapt tre måneder, jeg brugte på det, tilbage i min virksomhed. Jeg står i spidsen for et mellemstort kommunikationsbureau, holder foredrag og laver trendforskning, og det er i sig selv mere end et fuldtidsjob', skriver hun og fortsætter:

'Når det så er sagt, er jeg meget taknemmelig for min tid på programmet, det er stadig et modigt, nytænkende og vigtigt program, som lærer os allesammen mere om kærlighed, end vi måske lige vidste, vi havde brug for. Jeg håber, de tre nye eksperter har haft en fest, og jeg glæder mig meget til at se programmerne - og ikke mindst: til at måtte tale med om det omkring frokostbordet uden at skulle holde på hemmeligheder', lyder det videre.

Andre ændringer

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar far Gert Martin Hald, der indtil nu har været en fast ekspert i programmet, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Geelmuyden Kiese, der står for pressearbejdet i forbindelse med 'Gift ved første blik'. Herfra lyder meldingen, at de endnu ikke kan sige mere om den nye sæson, og at vi derfor må vente i spænding lidt endnu.

Ekspertstaben er dog ikke det eneste, der er ændret i det nye program. Som noget nyt skal parrene heller ikke sove sammen på bryllupsnatten.

'Pulsen stiger hos Jeanette, Michael, Sara E og Rasmus, når de står over for deres livs vildeste sats: At sige ja til at blive gift med en fremmed ved første blik. Tre nye eksperter står bag deres match og har også pillet ved forløbet efter det store 'JA'. Ingen par skal sove sammen på bryllupsnatten, men hvorfor? Og hvad siger parrene til det? Og kan de overhovedet se og forstå deres match?', skriver DR om den kommende sæson.

