Færdige: Ude af 'Vild med dans'

Niende program blev det sidste for Michelle Kristensen og Mads Vad, der er ude af 'Vild med dans'

Så gik den ikke længere for Michelle Kristensen og Mads Vad.

Efter en omdans trak de nemlig det korteste strå og blev stemt ud af dansekonkurrencen fredag aften.

Alligevel havde parret overskud til smil, da de havde fået overbragt de triste nyheder.

- Det har været fedt, og jeg er stolt, og det har været glædeligt, siger hun med et smil.

- Selvfølgelig er det træls, vi er ude, men sådan er gamet, siger hun videre, mens Mads Vad sender rosende ord til sin partner.

- Du er et fantastisk menneske, siger han og fortæller, at han har nydt hvert et sekund med hende.

Har forsømt familien

Da Ekstra Bladet møder danseparret efter showet, var de dog ikke helt slukørede.

- Oplevelsen har været så vild, og så har jeg fået en virkelig god ven i Mads, som jeg har haft mange sjove timer i øvelokalet med, siger Michelle Kristensen.

Og nu hvor parret ikke længere er med i konkurrencen, så er der tilgengæld nogle familie og venner, der bliver rigtig glade for at se de to dansere igen.

- Jeg tror, at vi begge har noget familie, der er blevet enormt forsømt, så dem skal vi hjem og kysse på og være en masse sammen med, siger Michelle Kristensen.

- Det er en sindssyg mærkelig følelse af tomhed at vågne dagen efter programmet og vide, at man ikke er med længere, siger den garvede danser Mads Vad og tilføjer:

- Så jeg tager i svømmehallen og svømmer med min lille dreng Sander på søndag, og så er han verdens lykkeligstebarn.

Foto: Anthon Unger

Det er ikke første gang, parret står i omdans.

To gange før har de været ved at forlade konkurrencen, men hver gang er de blevet reddet af seerne på et hængende hår.

Tredje gang blev dog ikke lykkens gang for parret, der nu er ude af 'Vild med dans'.

Michelle Kristensen er dog lykkelig for, at hun nåede at stå på Det Kongelige Teater i forbindelse med Knæk Cancer.

- Det var en stor ære, og jeg er så glad og stolt over, at jeg står her i dag, har hun tidligere fortalt Ekstra Bladet.

- Især at have mine forældre med betød meget. Min far er alvorligt syg, så at kunne give ham denne glæde er virkelig fantastisk.