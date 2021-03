Færdige: - Vi går hver til sit

Ida og Neva kendte ikke hinanden, før de i forbindelse med årets bootcamps i 'X Factor' blev sat sammen som gruppe af Thomas Blachman.

Og selvom de to har nydt at stå sammen på scenen og er blevet gode venner under deres deltagelse i underholdningsprogrammet, bliver de ikke ved med at være en gruppe i fremtiden.

Det fortalte de to kvinder til Ekstra Bladet, da vi fangede dem over telefonen efter fredagens liveshow, som blev det sidste for den sammensatte gruppe.

Kæmpe chok: - Det gør virkelig ondt

- Vi går hver til sit, men vi er bestemt heller ikke helt færdige med hinanden, lød det fra Neva, der blev suppleret af Ida.

- Vi har meget, vi gerne vil som solister. Vi er individualister på mange måder, og det er også der, vi gerne vil lægge vores fokus, men jeg er helt sikker på, at vi kommer til at lave noget samarbejde.

Ida og Neva er blevet gode venner, men vil som udgangspunkt ikke fortsætte sammen som gruppe. Foto: Lasse Lagoni/TV2

De to 'X Factor'-deltagere har været meget glade for at være i gruppe sammen, og de er derfor heller ikke klar til at slippe hinanden helt.

- Det har været så sjovt at arbejde sammen, og vi har lært så meget, og jeg føler faktisk, at vi er blevet bedre og mere rummelige mennesker, sagde Ida med et grin.

- Men vi har også meget på hjerte rent solo, og det er det, vi gerne vil dyrke, sagde hun videre.

Blachman: - Det var op ad bakke

- Men vi har lavet en aftale om, at hver gang den ene af os kommer til Sjælland eller Jylland, hvor vi kan besøge hinanden, så skal vi mødes og skrive en sang, lød det med et grin fra Neva.

Fredag aften endte Neva & Ida endnu engang i farezonen - denne gang over for Martin Jensens solist Vilson.

I den forbindelse valgte Blachman noget overraskende at tage en kontroversiel beslutning og stemme sin egen gruppe hjem. Dermed måtte Neva & Ida forlade konkurrencen i tredje liveshow.

Kæmpe chok: Blachman smider sin egen gruppe ud

Blachman fortæller, at han bl.a. gav Ida og Neva kniven, fordi de var for originale til at passe ind i programmet