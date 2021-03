Faldt for bitcoin-annonce: Blev snydt for en kvart million

57-årige Henriette får tirsdag aften besøg af 'Luksusfældens' eksperter.

Her skal eksperterne hjælpe Henriette ud af hendes noget dårlige økonomi, hvor Henriette har opbygget en gæld på hele 738.000 kroner.

Det er dog ikke kun overforbrug, der er skyld i den høje gæld.

Henriette fortæller nemlig til eksperterne, at hun rodede sig ud i en uheldig situation, da hun så en annonce på Facebook, der måske kunne hjælpe hende med hendes gæld.

- Jeg blev fristet over nettet til at gå ind i det her bitcoin, og jeg tænkte 'hold da op, hvis det er så nemt at få rettet op på sin dårlig økonomi, kunne det være, at det var det, jeg skulle prøve,' siger Henriette i tirsdagens program.

- Jeg var røget ned i et sort hul

Herefter kommer Henriette i kontakt med en engelsktalende mand, der lover hende en stor bonus, hvis hun investerer nok penge, og hun giver ham adgang til hendes konto. Det får 'Luksusfælden'-eksperten Kenneth Hansen til at spørge forbløffet.

- Så det jeg lige skal forstå, du bliver ringet op af en, hvor du tillader at ved hjælp at dit NemId, at han går ind og overtager din adgang på computeren?'

Det bekræfter Henriette, som videre fortæller, at snyderen får hende til at tage flere lån med hendes NemId, så hun kunne få den lovede bonus dagen efter, men bonussen kom aldrig.

- Det ender med, at han er så dygtig, så han får taget 13 lån inden for en halv time, så beder han mig om at underskrive med NemId-kortet, så var det klarede, så var vi oppe på 250.000, og dem mister jeg allesammen.

