Familietragedie var 'afgørende'

70-årige Michael Keaton er aktuel som den umiddelbart godhjertede læge Samuel Finnix, der bliver smurt med Kentucky Fried Chicken og weekendophold af en sælger fra medicinalfirmaet Purdue Pharma og ender med at udskrive det stærkt vanedannende opioid Oxycontin til sine patienter i en lille mineby i West Virginia.

Det foregår i serien 'Dopesick', der går tæt på den amerikanske opioid-krise, der siden slut-halvfemserne har kostet op mod en halv millioner mennesker livet.

Michael Keaton som Samuel Finnix i sin lægepraksis, hvor der er fyldt godt op med KFC på skrivebordet. Pr-foto

En af dem er Michael Keatons egen nevø, som også hed Michael og døde af en overdosis i 2016.

Familietragedien spillede en 'afgørende faktor', da han takkede ja til rollen. Det fortæller han i et interview med Pittsburgh-mediet Trib Live.

- Men hvis manuskriptet ikke havde været godt, og de involverede personer ikke havde været dygtige, så kan jeg ikke garantere, jeg havde sagt ja kun på grund af tabet af Michael, uddyber den 70-årige Hollywoodstjerne til USA Today.

- Ekstremt personligt

Seriens instruktør Danny Strong var ikke bekendt med Michael Keatons tab, da han først tilbød ham rollen.

- Så fandt jeg ud af, at hans nevø omkom på grund af opioider, så det var ekstremt personligt for ham. Jeg tror, at hans personlige forbindelse til sagen i sidste ende var det, der fik ham til at tage rollen, sagde Michael Strong i et videointerview, som blev vist under en forpremiere på 'Dopesick' i København mandag.

Serien er på i alt 10 afsnit. De to første to kan ses på disney+ fra 12. november, hvorefter der offentliggøres et afsnit ugentligt.

Kan du ikke få nok af den dybt tragiske historie om de løgnagtige medicinalfirmaer, der stopfodrede amerikanere i smerte med stærkt vanedannende medicin, så bliv guidet til syv andre serier og dokumentarer her (+).