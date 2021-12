Fandt kærligheden på tv: - Det har været hektisk

For Bolette Birch og Jaffer Janjooa var 'Bachelor', der blev sendt i foråret på TV 2 Play, startskuddet på det forhold, der nu har varet i lidt mere end et år.

Men tv-eventyret betød også, at de måtte vænne sig til stor opmærksomhed fra offentligheden, samtidig med at de skulle finde sig til rette i parforholdet og hinandens selskab.

Og det har ikke altid været lige nemt, fortæller de til Ekstra Bladet.

- Det har været ret hektisk, for der har været mange ting, vi har skullet deltage i, og samtidig var det nærmest som om, at vores forhold startede på ny, da det ikke længere bare var os to, der vidste det, så det skulle vi forholde os til ved siden af, fortæller Jaffer, og Bolette supplerer:

- En ting er, at vi selv har genset hele programmet og grædt et par gange over den sidste rose, men at folk så også pludselig ved, hvem vi er. Det er meget nyt for mig i hvert fald. Men det dejligt, at vi får en masse kærlighed fra nær og fjern, og vi har fået en masse gode oplevelser ud af at være med.

Bolette Birch og Jaffer Janjooa har siden 'Bachelor' været uadskillelige. Privatfoto

Næste skridt venter

Foruden den store opmærksomhed på parret i kølvandet på 'Bachelor' er de flyttet i lejlighed sammen. Det begivenhedsrige år betyder da også, at de hilser et lidt mere stille og roligt 2022 velkomment.

- Vi er faldet godt til i det med at bo sammen, og hverdagen er kommet. Det er dejligt, synes jeg, siger Jaffer og fortsætter:

- Vi er rigtig glade for at bo sammen i København, og nu er vi også klar til at kigge lidt længere ud i fremtiden. Vi overvejer, hvad det næste skridt skal være, selvom det ikke er lige rundt om hjørnet. Det kommer hen ad vejen.

I første omgang glæder de sig til at kunne fejre nytåret med hinanden for anden gang oven på en jul, hvor de har været sammen med hver deres familie.

