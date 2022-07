Fandt kærligheden på tv: Nu deler de stor nyhed

Den sidste rose er uddelt i dette års udgave af 'Bachelor', og flere ugers hård kamp i Caribien om de to singlefyres hjerter har fundet sin afslutning.

For 34-årige Kasper Skak faldt valget på den ti år yngre Helena Witt, som han siden starten havde haft et godt øje til. Kærligheden fortsatte med at blomstre, efter de vendte hjem fra de luksuriøse omgivelser, og nu kan de dele en stor nyhed.

Parret flytter nemlig sammen, når Helena om en måneds tid rykker fra sit hjem i det jyske og ind i Kaspers lejlighed på Amager.

- Ret hurtigt, efter vi kom hjem fra Caribien, skulle jeg til at tage stilling til, hvor jeg skal læse min kandidat, så det var en snak, vi skulle have forholdsvist hurtigt. Vi blev enige om, at jeg både skulle søge i Aarhus og København, og så ville jeg kunne vælge og vrage, når der kom svar, siger Helena til Ekstra Bladet.

- Det var uden, at der var pres på os, men jeg skulle have muligheden for at kunne komme ind derovre også, siger Helena, som altså kom ind i hovedstaden og besluttede sig for at slå til.

Vildt og intenst

Det er efterhånden flere måneder siden, at det hele kulminerede ved den endelige roseceremoni, men Helena kan stadig huske, hvordan det var at være en del af det hele.

- Det var helt vildt at stå der til sidst, og man bliver så følelsesmæssigt involveret, fordi det hele bare er så intenst. Det var nok noget af det mest intense, jeg nogensinde har prøvet, husker Helena og fortæller, at hun faktisk i tvivl om, hvorvidt hun ville blive valgt:

- Det var jeg faktisk. Jeg kunne jo kun tage udgangspunkt i de dates, jeg havde haft med Kasper, og jeg anede ikke, hvad der var sket eller sagt på de andre, så jeg tror måske, det var lidt en forsvarsmekanisme, at jeg hellere ville blive positivt overrasket end skuffet. Derfor gik jeg ind til det med den indstilling, at jeg også skulle kunne bære en potentiel afvisning.

Helena forrest i sort var fra starten en kvinde, som Kasper havde et godt øje til. Foto: Lotta Lemche/TV 2

En kæmpe omvæltning

Hun kunne dog i sidste ende juble og vende hjem til Danmark sammen med Kasper, og det var noget af en omvæltning for dem.

- Det har været en kæmpe kontrast i forhold til vores dates i Caribien. Det har jo været minimalt, hvad vi har kunnet gå ude i offentligheden, og hvis vi endelig bevægede os ud, holdt vi ikke i hånd eller kyssede, så vi har virkelig skullet ty til kreative ting, som kunne laves i en etværelseslejlighed, griner hun og fortsætter:

- Sequence (et brætspil, red.), Netflix og bland-selv-slik kan virkelig noget. Det var en kæmpe kontrast, og vi skulle jo lige finde hinanden i hverdagslivet også, siger Helena og fortæller, at de begge glæder sig til at gå ud offentligt sammen i den kommende tid.

De glæder sig til at gå ture, tage ud at spise og generelt bare være sammen offentligt, uden de skal være bange for, om de ville blive afsløret, inden finaleafsnittet blev sendt.

- Så det er de helt lavpraktiske ting, vi glæder os enormt meget til, slår hun fast.

På tirsdag kan du se mere til, hvordan det er gået begge 'Bachelor'-par, når TV 2 Play viser 'Efter den sidste rose'. Her fortæller de mere om tiden efter optagelserne.

