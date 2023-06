Fandt kærligheden på tv: Sådan går det nu

Jackie Anker og Therese Paxvig faldt pladask for hinanden i 'Fboy Island', men et par måneder efter hjemkomsten, så døde gnisten

Kan man omvende en Fuck boy til Nice guy? Det var det helt store spørgsmål i realityprogrammet 'Fboy Island'.

Men det kan man, hvis man hedder Therese Paxvig. Jackie Anker kom ind i programmet som fuckboy, men i finalen endte de to med at vælge hinanden til i finalen i 'Fboy Island' og sammen kunne de dele 250.000 kroner.

Det var tydeligt at se, at de to havde fundet melodien under varmere himmelstrøg, men da kameraerne slukkede, og parret vendte hjem til Danmark, så døde gnisten.

Undervejs i programmet gjorde Jackie Anker i den grad kur til Therese Paxvig. Foto: discovery

- Therese og jeg vi ses ikke mere den dag i dag. Vi snakker stadig fint sammen og har et fint venskab i dag. Men hverdagen rammer, og man kommer ud af den paradisboble man har levet i, hvor man ikke har skullet forholde sig til noget andet, siger Jackie Anker til Ekstra Bladet.

Ny kæreste

Parret endte med at se hinanden et par måneder efter deres hjemkomst, men derfra begyndte gnisten at dø.

Jackie Anker har tydeligvis fundet sig til rette i rollen som nice guy, han er nemlig atter engang blevet ramt af amors pil og fået en ny flamme i sit liv, som han har mødt på sociale medier.

- Vi har været sammen i tre måneder nu, hun har en skøn datter, som jeg også har fået et tæt forhold til, og som har fået en stor betydning i mit liv, siger Jackie Anker.

