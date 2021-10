Fandt på vild dækhistorie: Nu tester de forholdet

Endnu engang har flere par valgt at teste deres kærlighed til hinanden i programmet 'Singletown' fra Discovery.

I år er det 'Ex on the Beach'-parret Line Maria Busk og Nicklaes Olsen, der gerne vil se på, om deres forhold er så stærkt, som de går og tror.

Men når man allerede er kendt, har det også været nødvendigt for parret at lyve for deres følgere, så ingen opdagede, at de var med i et nyt tv-program.

Det var da også noget af en historie, Line Maria gav sine fans. Hun fortalte, at der var tale om familieproblemer, og at parret måtte tage til Jylland, og derfor ville de være mere stille på de sociale medier, end de plejer.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet i forbindelse med programmet.

- Det er rigtigt, at vi har haft familieproblemer. Men det vil jeg ikke ind på. Det er privat. Det var en hvid løgn, men det var ikke en hvid løgn. Vi har været i Jylland, og der er styr på tingene. Jeg kommer også til at fortælle om det på sociale medier, forklarer hun.

Nu skal parret finde ud af, om de er så stærke, som de tror. Foto: Linda Johansen

For at 'snyde' sine fans havde Line Maria også fået en til at passe sin profil, så de ikke opdagede, hun var væk under optagelserne.

- Jeg har lagt stories klar. De bliver lagt op. Der er en, der passer det for mig.

- I siger jo selv, at I er et stærkt par. Er grunden til, at I medvirker, at I gerne vil være mere kendte?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg arbejder som influencer, og selvfølgelig vil det her give eksponering, men vi gør det også for oplevelsen, fortæller Line Maria.

Ifølge Line Maria er ingen af dem nervøse over at medvirke, fordi de stoler på hinanden.

- Ingen af os har været nervøse. Vi har talt om, hvad der kunne ske. Vi er kommet herind for at få bekræftet vores forhold.

Line Maria måtte finde på noget, så ingen opdagede hendes medvirken. Foto: Linda Johansen

De to valgte at sige ja til tilbuddet, da der ikke var så meget andet på programmet.

- Vi havde ikke meget at lave denne her sommer, og vi fik tilbudt det her. Vi havde mange overvejelser, men vi er så sikre i vores forhold, at det ikke gør noget.

Du kan se 'Singletown' fra 7. november af på Discovery.