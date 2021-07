Fandt sammen i TV 2-program: Her er de nu

SPOILER-ALERT: Michelle valgte Kristian i dating-programmet 'Fem fyre flytter ind', og det har efterfølgende vist sig at være et godt valg

Mandag rullede første afsnit af TV 2-programmet 'Fem fyre flytter ind' over skærmen.

I håbet om at finde kærligheden havde 37-årige Michelle ladet fem fyre flytte ind hos hende i hjemmet i Brøndby, og på en forlænget weekend skulle hun en efter en vælge fyrene fra, så hun til sidst stod med den helt rette for hende.

Michelles afgørelse, som kan ses i fjerde og sidste afsnit på TV 2 Play, falder efter mange overvejelser på den 39-årige friluftsfyr Kristian. Og det har sidenhen vist sig, at det slet ikke var så dårligt et valg.

- Jeg har fundet manden i mit liv. Programmet blev optaget i juni 2020, så Kristian og jeg har været sammen i lidt over et år nu. Jeg havde da håbet på, at det ville ske, da jeg meldte mig til programmet, men jeg havde ikke turde tro på det, fortæller en glad Michelle til Ekstra Bladet.

- Allerede to dage efter programmet besøgte Kristian mig igen, og han spurgte, om vi skulle være kærester. Og fordi der har været corona, har vi nærmest været sammen hver dag siden optagelserne. Det har været helt fantastisk, og det hele går godt, fortsætter hun og tilføjer:

- Vi har haft hver sin base, men nu er vi i gang med at sælge begge vores hjem og skal så finde et fælles sted. Vi vil gerne have et landsted, så vi har været ude at se på et par stykker omkring Roskilde, Tølløse og Holbæk.

Kristian, i midten på billedet, havde før Michelle ikke haft en kæreste de sidste syv år. Foto: BLU/TV 2

Planer om familieforøgelse

I programmet gjorde Michelle det helt klart, at hun gerne ville finde en mand, hun kunne stifte familie med. Kristian har en dreng på 10 og en pige på 13 fra et tidligere forhold, men på sigt er det meningen, at familien skal udvides.

- Jeg er blevet bonusmor, hvilket går rigtig godt. Pigerne er her hver anden uge, så det er skønt. Jeg drømmer stadig om at få mit eget barn, så planen er, at Kristian og jeg skal have et fælles barn. Jeg er ikke gravid endnu, da vi gerne vil have boligsituationen på plads først. Men derefter skal vi da. Jeg venter også på, at han frier til mig. Det må gerne snart ske, griner Michelle.

Michelle deler glæden for ridesport med den ene af sine to bonusbørn. Foto: BLU/TV 2

Hun glæder sig over, at hun nu kan dele forelskelsen med omverden:

- Det har været svært, fordi det hele skulle holdes hemmeligt. Jeg er meget aktiv på de sociale medier, men vi har været nødt til at holde igen, fordi vi har lovet TV 2, at vores forhold skulle være hemmeligt, indtil programmet blev sendt. Vi måtte gerne blive set sammen og sige det til venner og familie, men vi måtte ikke stå i et forhold på Facebook, Instagram eller lignende. Det har skullet holdes lidt tæt, forklarer hun.

- Jeg har aldrig oplevet sådan en forelskelse før, så det er fantastisk. Kristian siger også, at han har mærket en masse sommerfugle i maven, så han giver udtryk for, at han er blevet forelsket i mig. Hvilket han jo ellers udtrykte i programmet, at han aldrig havde været før. Så alt er bare dejligt.

De to kommende uger får to nye kvinder fem fyre på besøg. Se 'Fem fyre flytter ind' på TV 2 og TV 2 Play.