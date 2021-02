Fanget i eksplosiv elskovs-sandwich

46-årige Ryan Phillippe får sin sag for i thriller-serien 'Big Sky'.

Ikke nok med han som privatdetektiven Cody Hoyt skal forsøge at fange en kvindekidnappende lastbilchauffør og overvinde et gigantisk cliffhanger-chok mod slutningen af første afsnit, så skal han også forsøge at navigere rundt i en eksplosiv elskov-sandwich med sin separerede kone Jenny Hoyt som underbolle og kollegaen Cassie Dewell som overbolle.

Den sprængfarlige trekant er opstået, fordi Cody Hoyt har været en tur i høet med kollegaen, hvilket konen finder ud af. Det kulminerer med, at kvinderne slår hinanden til plukfisk på en bar til tonerne af et coverband, der fremfører Tammy Wynettes 'Stand By Your Man'.

- Jeg synes, det er super fedt at se de flerdimensionelle, veludviklede, aktualiserede kvindelige karakterer (6:28) forankre et show på en måde, som vi typisk ser forbeholdt mænd. Disse kvinder er hårde, de er kloge, og de skuespillerinder, der spiller dem, er efter min mening perfekte til rollerne, siger Ryan Phillippe i et interview med Ekstra Bladet.

Cassie Dewell (til venstre - spillet af Kylie Bunbury) og Jenny Hoyt (spillet af Katheryn Winnick) fanget på foto, mens de ikke er røget i totterne på hinanden. Foto: ABC

Forbudt for børn: Nu mister Disney+ sin uskyld

Hele historien er skruet sammen af stjerneproduceren David E. Kelley - som også stod bag den dansk-instruerede 'The Undoing'.

- Det er en virkelig engagerende historie, og jeg har altid været kæmpe fan af David E. Kelley og hans arbejde, fortæller Ryan Phillippe.

'Big Sky' har dansk premiere på Disney+ 23. februar.

Corona kom i vejen: Missede dansk miss