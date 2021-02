Fans ærgrer sig

'Brooklyn Nine-Nine' steg i 2018 op fra de døde, da NBC valgte at fortsatte serien, efter den var blevet aflyst af Fox.

Nu går den dog i graven igen efter den kommende ottende sæson, skriver CNN.

Serien kommer til at slutte efter 153 afsnit, hvilket betyder, at den sidste sæson bliver ti afsnit lang.

Ifølge den ene af seriens skabere Dan Goor har 153 afsnit altid været planen.

'Andy (Samberg, red.) sagde, 'Jeg vil gerne være med, men jeg tror historien skal fortælles over præcis 153 afsnit,' hvilket var skørt, for det var præcis det antal, Mike (seriens anden skaber, red.) og jeg havde forestillet os,' skriver Dan Goor i en meddelelse på Twitter.

Mange fans af serien giver på Twitter udtryk for både skuffelse og forståelse efter nyheden.

'Jeg er virkelig meget ødelagt lige nu, og jeg græder, men jeg forstår og respekterer jeres beslutning,' skriver en fan på Twitter som reaktion på meddelelsen.

'Selvom jeg er trist lige nu, er jeg virkelig taknemmelig for showet, dets karakterer, skuespillerne, og den glæde det har bragt os alle', skriver en anden fan.

Serien om Brooklyns kriminalbetjente havde først premiere i 2013 på Fox og har siden opnået massiv popularitet blandt tv-seere. Det var i høj grad de dedikerede fans af serien, der spillede en rolle i forhold til at hjælpe serien med at finde et nyt hjem hos NBC efter dens aflysning.

Den sidste sæson forventes at få premiere på amerikansk tv senere på året.