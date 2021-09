Fans går amok: 'Jeg ryster så meget'

Netflix-serien 'Bridgerton' har offentliggjort en teaser for sæson to, der har fået fans til tasterne

Det har længe været kendt, at Netflix-hitserien 'Bridgerton' barsler med en sæson to, og lørdag kunne streamingtjenesten offentliggøre en officiel teaser for sæsonen.

I det korte smugkig ser man et møde mellem karakteren Anthony Bridgerton, spillet af Jonathan Bailey, og en ny karakter kaldet Kate Sharma, som spilles af Simone Ashley.

Med ordene 'I er ikke klar' har skuespiller Nicola Coughlan, der spiller Penelope Featherington og er en af seriens stjerner, delt teaseren på sine sociale medier, og det har i den grad fået fans af 'Bridgerton' til tasterne.

'Okay, betyder det her, at I snart kommer med en premieredato, for jeg skal have mindst en uge fri fra arbejde for at bearbejde alting', skriver en fan.

'Kemien mellem dem er så god! Jeg hader, at jeg må vente til næste år', skriver en anden.

'Nicola, jeg ryster så meget. Hjælp mig. Jeg har elsket dem siden bøgerne. Mit yndlings-par i 'Bridgerton'. Netflix har castet helt perfekt her, se lige deres kemi', skriver en tredje fan.

I første sæson fulgte man romancen mellem Daphne Bridgerton og Simon Basset, men Netflix har tidligere meldt ud, at Anthony Bridgerton bliver anden sæsons hovedkarakter.

Første sæsons hovedpersoner. Foto: Liam Daniel/Netflix

Serien blev kendt for de hede sex-scener mellem Daphne, der spilles af Phoebe Dynevor, og Simon, der spilles af Regé-Jean Page, som du kan blive meget klogere på her.

Men om det bliver ligeså hedt i den kommende sæson, må fans altså vente lidt endnu med at finde ud af.