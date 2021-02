Fans holder vejret

Tv-serien ’Frasier’ tog kegler, da den prisvindende fortælling om to psykologer og brødre løb over skærmen fra 1993 til 2004.

Hele 37 Emmy-priser vandt serien, der var et spinoff af ’Sams Bar’, og nu er der godt nyt til seriens mange fans.

For TvLine, der er et af USA's største tv-sites, kan nu afsløre, at der er mere i støbeskeen, som platformen Paramount+ skulle være meget interesseret i at vise.

Endnu er det ikke endegyldigt afklaret, at der kommer mere 'Frasier', men forhandlingerne skulle være godt i gang.

Stort 'Frasier'-mysterie opklaret

Kelsey Grammer vil atter indtage rollen som Frasier Crane, lyder det.

Grammer har tidligere fortalt, at der var en 'reboot' på vej. Det skete i 2019 under et interview med Page Six, hvor han sagde:

- Vi har indsnævret talrige gode idéer til én, vi godt kan lide, og nu arbejder vi på at udvikle den.

Kelsey Grammer med David Hyde Pierce og afdøde John Mahoney i baggrunden. Foto: Ritzau Scanpix

John Mahoney spillede hans far i serien. Mahoney gik bort i 2018, og det er noget, som serien bliver nødt til at forholde sig til, fortalte Grammer.

- Det er lidt, som da ’Coach’ døde i ’Sams Bar’. Han blev erstattet med Woody Harrelson. Karakterens energi blev erstattet af en ung mand, så det bliver formentlig noget i samme stil.

Da seriens skuespillere blev samlet sidste år, var fansene i ekstase.

'Jeg vil have et 'Frasier'-reboot, og jeg håber, de vender tilbage. I det øjeblik jeg så det her og så dem samlet igen, begyndte jeg at græde'.

'Dette var så lunefuldt og fantastisk. Please, få dem tilbage snart'.

'Jeg kan ikke udtrykke nok, hvor meget jeg elsker det her show', lød nogle af kommentarerne.

Paramount+ har ikke svaret på oplysningerne.