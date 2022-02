Fans i oprør: Kina censurerer ikonisk komedieserie

Kinesiske streamingtjenester har valgt at censurere dele af den populære serie 'Friends' eller på dansk 'Venner'. Det er historien om Ross' lesbiske ekskone, der ikke længere får lov til at være en del af serien for kinesiske seere

'I'll Be There For You' - medmindre du bor i Kina, og gerne vil følge med i Ross' ekskone Carols historie.

Kinesiske streamingtjenester har nemlig besluttet at censurere dele af hendes plotline væk.

Mere præcist de dele, der handler om, at hun er homoseksuel.

Det skriver CNN.

For eksempel er der censureret i den første scene i det allerførste afsnit. Her ser man en af vennerne, Ross, komme noget mut ind på vennernes lokale café, Central Perk. Ross er trist, fordi hans kone Carole vil skilles, da hun er til kvinder.

En dialog omhandlende dette prekære emne er nu censureret væk.

Ifølge CNN er serien utroligt populær i Kina med en enorm og loyal fanbase. Den fik i første omgang premiere i Kina så sent som i 2012, selv om den oprindeligt er fra 1994-2004, uden at være censureret, men streamingaftalen sluttede i 2013 og er altså først på vej tilbage til landet nu her.

Det kommer i forbindelse med den store 'Friends Reunion', som fandt sted på HBO sidste år. I den forbindelse er der atter indgået en streamingaftale.

Fanbase er utilfreds

Serien fik repremiere i Kina i fredags 11. februar, og siden har den store fanbase udtrykt deres utilfredshed med censuren.

På det kinesiske medie 'Weibo' er hastagget #FriendsCensored gået viralt, og er blevet et af de mest 'trending' emner på platformen.

Lørdag morgen valgte platformen dog at censurere hashtagget.

Det er ikke kun den lesbiske plotline, som er fjernet. Platformene har også valgt at censurere en dialog, hvor vennerne snakker om orgasmer.

I en seriebid siger Ross:

- Kvinder kan have endeløse orgasmer.

Den replik er nu ændret til:

- Kvinder har endeløs sladder.

Også censuren af dén replikudveksling har fået stor kritik på mediet Weibo, hvor en bruger anklager de kinesiske streamingtjenester for 'at ignorere kvinders sexlyst og nydelse, og at være med til at forstærke kønsstereotyper omhandlende kvinder.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En dokumentar om Kandis blev i weekenden set af mere end en halv million mennesker på DR. Filmens instruktør var torsdag på besøg i 'Kvindetribunalet'.