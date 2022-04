Fans jubler: Populær film censureret

Se traileren til 'Spider-Man: No Way Home' her.

ITV har fjernet en sætning i en joke fra den første 'Spider-Man'-film, da den blev anset for at være homofobisk

Fans af 'Spider-Mand' i England fik sig noget af en overraskelse, da den første film blev vist i denne uge. Her var en sætning nemlig blevet censureret.

Den originale film fra 2002 med skuespilleren Tobey Maguire i hovedrollen som Spider-Man blev optaget før Marvel Cinematic Universe blev grundlagt, og meget har ændret sig de seneste 20 år siden udgivelsen.

Det afspejler det britiske tv-netværk ITV's redigering af den klassiske film, hvor de har censureret en sætning, der kunne blive opfattet som homofobisk.

Det meddeler en række internationale medier, herunder Metro.

Den pågældende sætning bliver udtalt, da Spider-Man forsøger at fornærme den professionelle wrestler Bone Saw ved at sige: 'Det er et sødt outfit. Har din mand givet dig det?'

Scenen blev herefter ændret til: 'Det er et sødt outfit', hvormed man udelader den del af fornærmelsen, der har en homofobisk klang.

Tobey Maguire droppede ud af i skolen i 9. klasse for at blive børneskuespiller, hvilket skaffede ham roller i reklamer og tv-serier. Foto: Yuriko Nakao/Ritzau Scanpix

Fans er glade

De opmærksomme seere, der opdagede ændringen, udtrykte efterfølgende deres støtte til ITV på Twitter.

'Det britiske tv-netværk ITV fjernede den vage homofobiske linje, Spider-Mand siger til Bonesaw i den første film, og intet af værdi gik tabt,' er der således en, der tilkendegiver, mens en anden skriver:

'Når punchline er homoseksuelle ægteskaber, er det ikke rigtig en god punchline'.

'De fjernede Peter Parkers homofobi. Venter på, at folk kalder det woke i stedet for at tilpasse sig tiden,' lyder en tredje kommentar.

Mens mange af kommentarerne er positive, er der dog stadig nogen, der savner en god afslutning på den redigerede joke:

'Jeg er glad for, at de ændrede den. Men de kunne i det mindste have ændret sætningen til: 'Har din mor valgt det til dig?''

I 2002 blev den originale film med Toby Magruire i hovedrollen den første film i historien til at generere over 100 millioner dollar i åbningsweekenden.