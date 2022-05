Fans raser efter chok-exit: Stjerne og tv-station til modangreb

'The Walking Dead'-fans har været så rasende, at både tv-stationen og en af seriens store karakterer nu svarer igen

Den planlagte 'The Walking Dead'-spinoff-serie med Melissa McBride og Norman Reedus i hovedrollerne bliver alligevel ikke til noget, meldte AMC for nylig ud.

Årsagen er, at førstnævnte ikke har mulighed for at tage til Europa for at filme serien som planlagt, og derfor kommer den nye serie nu kun til at omhandle Norman Reedus.

De to er de eneste 'The Walking Dead'-karakterer, der har været med siden første sæson, og de er begge fanfavoritter. Derfor blev nyheden også modtaget med stor skuffelse og endda vrede fra en række af seriens fans, der dog gik lidt for vidt på de sociale medier.

Det fik først Jeffrey Dean Morgan, der i serien spiller Negan, til at lange ud efter de vrede fans.

'Nogle af jer er gået ALT for langt. Giftigt. At angribe Norm (Norman Reedus, red.) for noget, han har INTET med at gøre? Melissa tog en beslutning helt på egen hånd. Hun ville have/havde brug for en pause. Respekter det. De faktorer, der er involveret, vedkommer ingen andre. Norm har giver mere end nogen anden til jer alle,' skriver han på Twitter.

Jeffrey Dean Morgan spiller Negan i 'The Walking Dead'. Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

'Upassende'

Også AMC og holdet bag 'The Walking Dead' var tvunget til at tage seriens stjerner i forsvar på grund af grove kommentarer.

'Norman Reedus bliver på unfair vis angrebet på sociale medier for en beslutning, han ikke spillede nogen rolle i. Melissa McBride besluttede, at hun ikke kunne være en del af serien, fordi det blev logistisk umuligt for hende at flytte til Europa,' skriver tv-stationen på Twitter og fortsætter:

'Det er upassende at rette negativitet og vrede med et andet castmedlem for det skuffende udfald, han ikke havde noget med at gøre.'

AMC fortæller desuden, at Carol, som Melissa McBrides karakter hedder, er en elsket og meget værdsat karakter i 'The Walking Dead'-universet, og derfor arbejdes der på en ny måde at fortsætte hendes historie på.

Den oprindelige 'The Walking Dead'-serie havde premiere i 2010 og har siden været yderst populær. I øjeblikket løber den 11. og sidste sæson over skærmen. Sæsonen har været delt op i flere dele, og det ventes, at allersidste afsnit sendes senere i 2022.