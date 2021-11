Fans undrer sig: Hvor er han?

Den populære Netflix-serie 'Stranger Things' har længe været undervejs med en fjerde sæson.

Endnu er en officiel premieredato ikke offentliggjort, men lørdag sendte streamingtjenesten en ny teaser ud i æteren, som i den grad har fået fans til tasterne.

Og særligt fraværet af én karakter i teaseren lader til at frustrere de mange følgere på seriens officielle Twitter-konto.

'Ingen Steve Harrington?', skriver en bruger.

'Hvor er Steve?', spørger en anden, mens en tredje i kommentarsporet undrer sig over, at flere karakterer glimrer ved deres fravær:

'Ingen Hopper, ingen Steve, ingen Robin, ingen Max, ingen Lucas. Hvorfor?'

29-årige Joe Keery, der spiller rollen som Steve Harrington i serien, skal dog nok dukke op, når den fjerde sæson engang får premiere.

Tilbage i august kunne han nemlig over for Entertainment Tonight bekræfte, at han netop havde færdiggjort sine scener. Her lovede han desuden, at sæsonen i den grad er værd at vente på.

Joe Keery spiller Steve Harrington i 'Stranger Things'-serien. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Spekulerer

Det er da heller ikke kun den manglende Steve Harrington, der har fået Twitter-følgerne til at spekulere.

Den officielle Twitter-kontos biografi er nemlig blevet ændret, så der nu står 004/004, og det har fået flere til at diskutere, om et mon er premieredatoen.

I teaseren har Netflix blot oplyst, at sæsonen får premiere i sommeren 2022.