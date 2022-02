Far kritiserer: - Vi er vant til det

Drengene Lorenzo og Charlo er klar til 'X Factor', til trods for at flere mener, at de ikke kan synge, inklusive deres egen far

Det har ikke været helt ligetil for Lorenzo og Charlo at komme til liveshows i dette års 'X Factor'.

Alligevel formåede de unge drenge at tage dommeren Kwamie Liv med storm, og det har altså resulteret i, at de nu er videre i konkurrencen, selvom flere mener, at de måske ikke er de bedste sangere.

- Der er mange, der tror, at vi ikke kan synge, fordi vores egen far har snakket lidt dårligt om os på live-tv, men vi har arbejdet hårdt, og vi er klar, lyder det ved 'X Factor'-pressemødet.

De to kom videre, selvom Kwamie Liv på bootcampen havde rost Harmonies for at være de bedste sangere.

- Vi vidste godt, at vi var oppe mod høj konkurrence. Men vi ville gøre vores bedste. Hvis man kigger på vokalerne, så er den hos de andre (Harmonies red.). Men det hedder 'X Factor', og det handler om udvikling. Kwamie kunne se, at vi havde udviklet os. Folk tog os lidt som en joke i starten, men til bootcamp kunne hun se, at vi gerne ville det, forklarer de.

Tager det ikke tungt

Derfor tager de det heller ikke så tungt, når folk siger, at de ikke kan synge.

- Vi har været vant til kritik fra vores far. Han har altid været lidt streng. Men al omtale er god omtale, det er vores mindset, griner de.

Selvom drengene er glade for deres tid på tv, har de alligevel undret sig, når de har set sig selv på skærmen.

- Det virker måske lidt arrogant, når man ser os på tv. Jeg synes faktisk, vi er ret ydmyge i virkeligheden, lyder det fra Deniz.

- Ærligt, vi lignede tit, at vi havde røget en joint, når vi blev filmet, supplerer hans bror med et grin.

