Farvel, Danmark

Ophelia Pitzner, der er kendt fra 'Diamantfamilien' på TV 2 Zulu, er klar på nye eventyr.

Efter tre års hårdt slid på gymnasiet, søger hun mod varmere himmelstrøg, og hun har ikke bestilt en returbillet.

'Mine eksamener er gået godt, og jeg er kommet ind på et universitet i Spanien, som jeg starter på efter sommeren', skriver Ophelia Pitzner til Ekstra Bladet.

'Der er ingen særlig anledning til, at det skulle være Spanien, men skolen har vundet mit hjerte, og så var jeg allerede helt afklaret med at studere i udlandet. Jeg kommer primært til at bo alene derovre, og hvis man kender lidt til mig, ved man, at jeg er ekstatisk over netop det faktum.

I første omgang, har hun kun planlagt at læse sin bachelor i Spanien, hvor hun skal læse International Business. Men hvis alt går efter planen, så har hun ikke intentioner om at komme tilbage til Danmark.

'Jeg vil få så meget ud af verden, jeg kan', skriver hun.

'Jeg har også en idé om at blive bedre til fransk, så vi må se, hvad fremtiden bringer.

Hendes mor Katerina Pitzner, har også delt nyheden om, at hendes yngste datter er færdig med gymnasiet og på vej ud i verden.

'Jeg er spændt på næste kapitel i udlandet. Jeg hepper på dig, min skat', skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede og en video af datteren.