Fire live-shows kunne det blive til for Vilson Ferati, inden der måtte siges 'farvel og tak'.

Det blev Vilson og Solveig, der stod i farezonen fredag aften.

De havde ellers begge fået stor ros af dommerne, men seerne var ikke med de to deltagere.

Oh Land sendte Vilson ud, mens Martin sendte Solveig ud og i sidste ende var det Blachman, der stod med beslutningen om, hvem der måtte ryge.

- Det er en no-brainer, lød det fra Blachman, inden han sendte Vilson hjem.

Det var ikke en glad Vilson, der måtte erkende, at han var ude af programmet.

- Der er bare noget ved mig, som de ikke kan lide hjemme i stuerne, lød det fra deltageren.

Sagt jobbet op

Vilson fortalte på scenen, at han havde sagt sit job op for at være med i programmet, og at han havde satset alt, men det var ikke nok til at overtale seerne og dommerne til at lade ham fortsætte i konkurrencen.

Men det hele var ikke negativt.

Vilsons sidste kommentar fik sat gang i grinene hos alle i studiet.

- Jeg kommer bag i røven på dig, lød det kækt fra Vilson, der med stor sandsynlighed mente, at han ville blive ved med lave musik og nok forsøge at blive bedre end Martin Jensen.

Det var Vilsons anden gang i farezonen, og det var da også bookmakernes bud, at det var ham, der ville ryge ud.

Det lod dog til, at stemningen blev bedre. Foto: Martin Sylvest

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20.00 på TV 2.