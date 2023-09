Fejer alt af banen: Slår alle danske biografrekorder i år

Selvom den er blevet decideret forbudt i lande som Kuwait og Libanon, så stopper det ikke filmhittet 'Barbie' fra at være en gigantsucces.

Også her hjemme har filmen gået sin sejrsgang i sale rundt omkring i landet. I sådan en grad, at den nu kan kalde sig den største publikumssuces i går.

Det skriver Warner Bros., der udgiver filmen, i en pressemeddelelse.

Her kan man således læse, at hele 583.080 personer har indløst billet til filmen i Danmark, hvilket betyder, at den har indtjent 61,8 millioner kroner. Det gør også filmen til den største Warner Bros.-film nogensinde i Danmark målt på omsætning.

Størst i verden

Filmen også netop indtaget førstepladsen over de mest indbringende film på verdensplan.

I lang tid tilhørte førstepladsen 'The Super Mario Bros. Movie', der udkom i foråret og skrabede 1,359,332,753 milliarder dollar (9,37 milliarder kroner, red.) sammen i billetindtægter.

Men med 1,381,009,254 milliarder dollar (9,49 milliarder kroner, red.) har 'Barbie' nu sat sig solidt på tronen foran den smækbuksebærende Nintendo-maskot.

I ind- og udland kan publikum ikke få nok af Barbie og Kens udskejelser i både Barbie World og den virkelige verden. Foto: Warner Bros

Instruktør slog også rekord

'Barbie' foregår i et univers bygget op om den verdenskendte barbiedukke og har Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollerne som henholdsvis Barbie og Ken.

Desuden er stjerner som Will Ferrell, Michael Cera, Kate McKinnon, Dua Lipa, Simu Liu, Issa Rae og Emma Mackey på rollelisten.

Instruktøren bag filmen, Greta Gerwig, er den første kvindelige instruktør til at have instrueret en film, der indbringer over en milliard dollar, på egen hånd.

'Barbie' havde premiere i Danmark den 20. juli.

