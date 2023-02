Festen er slut: Diverse sendt ud af 'X Factor'

Det blev ikke til meget musik for gruppen Diverse, der ikke nåede længere end første liveshow og måtte forlade programmet fredag aften.

Det står klart efter en tur i farezonen, hvor Rosita var oppe mod Diverse, som følge af, at de begge havde fået færrest stemmer fra seerne.

Her sang Rosita U2s 'One', mens Diverse sang Pils 'Nattely'.

Men det blev altså Diverse, der røg hjem, efter Simon Kvamm placerede den afgørende stemme.

Stolte dommere

Kwamie Liv var stolt af sin gruppe, selvom hun håbede, de var gået direkte videre.

- Vi prøver at skabe et lille øjeblik, der fylder ud. Og de her piger er for mig noget, der giver denne scene pop og glæde og energi, som jeg virkelig tror på. De har gjort deres bedste, og jeg kunne ikke være mere stolt af dem.

Efter deres save me-song var det op til dommerne at finde ud af, hvem der skulle sende hjem.

Thomas Blachman forstod godt, hvorfor hans deltager, Rosita, endte i farezonen.

- Det er planlagt. Det er klar, når man kommer med den vildeste sang i første liveshow nogensinde, det er klar, man ryster nogle kaffekopper. Det er en vigtig opgave, og det koster.

Opdateres ...