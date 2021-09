Festival-bommert: Dukkede aldrig op

Jimilian skulle have spillet på North Festival 11. september, men sangeren dukkede aldrig op. Ifølge ham selv ved han ikke, hvad der gik galt

Den helt nye North Festival, der blev afholdt i Ballerup 10.-11. september, havde en lang række prominente navne på plakaten.

Et af navnene var Jimilian, der dog aldrig dukkede op til festivalen og derfor efterlod en lang række fans skuffede og forundrede.

Siden har der floreret diverse rygter om, hvorfor sangeren ikke dukkede op: Blandt andet at det var, fordi der ikke var nok publikum, eller at Jimilian ikke havde fået sin betaling.

Men hovedpersonen selv påstår, at han ikke ved, hvad der gik galt.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad der er foregået. Jeg fik bare at vide af min booker, at den var aflyst, og jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af hvorfor, forklarede Jimilian til Ekstra Bladet efter 'Vild med dans'-afgørelsen fredag aften.

Jimilian og Asta Björk i fuld gang med deres quickstep, der overraskede dommerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvem skal man så spørge for at finde ud af årsagen?

- Jeg fik at vide, at det er North Festival, man skal tage kontakt til. Jeg ved det i hvert fald ikke, lød det fra Jimilian, der samtidig gjorde det klart, at han var ked af det, hvis han havde skuffet fans.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med både North Festival og Jimilians booker for at høre deres forklaring på sangerens fravær.

Det har dog i skrivende stund ikke været muligt.

Jimilian skulle have optrådt på North Festival, men dukkede aldrig op. Foto: Tariq Mikkel Khan

På trods af Jimilians fravær blev det fremmødte publikum til North Festival stadig forkælet med navne som Faustix, Artigeardit, Emil Stabil og B.O.C-rapperen Benny Jamz.