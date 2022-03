Fetterlein forelsket: - Timingen var bare den rigtige

Store biler, masser af drinks og unge piger.

Den cocktail har været Frederik Fetterleins liv i mere end 30 år.

Men nu er den tidligere tennisspiller og model faldet til ro og har fundet en kvinde, der er på alder med sig selv - næsten da.

- Ja, det er rigtigt, at jeg er begyndt at se en fast for omkring seks måneder siden. Hun er 44 år, siger 51-årige Fetterlein til Ekstra Bladet.

Fredag aften var han til Reality Awards på Docken i København, hvor den nye kvinde i hans liv kortvarigt dukkede op.

Fetterlein plejer ikke at sige nej til en god fest. Foto: Henning Hjorth

- Men hun er ikke sådan en, der vil i medierne. Hun er helt anderledes end dem, jeg har været sammen med før. Hun er meget stille og rolig. Og det er nok også på tide for mig, at jeg falder til ro, griner Frederik Fetterlein, da Ekstra Bladet søndag taler med ham for at høre lidt mere til den nye kæreste.

- Hun hedder Rikke. Det kan jeg godt sige. Men igen, hun er ikke interesseret i at være i medierne. Vi har som sådan ikke holdt vores forhold hemmeligt, men vi er gået lidt stille med dørene. Det er også lidt nyt for mig, men nok meget godt, siger han.

Frederik Fetterlein forsøgte at skærme kæresten for pressen. Foto: Henning Hjorth

Ifølge Frederik Fetterlein mødtes parret til en middag, hvor de faldt i snak for et halvt års tid siden.

- Vi havde masser at tale om. Vi har nogenlunde jævnaldrende børn, så vi snakkede bare. Jeg er begyndt at leve et sundere liv og har cuttet ned på byturene, så timingen var bare den rigtige, siger han.

- Hvad faldt du for ved hende?

- Hun er bare skidesød og så har vi en masse til fælles. Børn, og så kan vi begge godt lide at træne. Og ja, så er hun god til at få mig til at falde til ro. Det skal selvfølgelig komme fra en selv. Man kan ikke tvinge nogen til at skrue ned, men jeg har det virkelig sådan, at hvis jeg skal vælge mellem at tage i byen eller at være sammen med hende, så vil jeg klart vælge hende, siger Frederik Fetterlein og erkender, at han - og især hans fortid - godt kan være lidt af en mundfuld for en ny kæreste.

- Når man tager sådan en som mig, så er det jo hele pakken. Folk kender godt til min fortiden, siger Fetterlein, der har ry for at være noget af en playboy.

- Vi kommer fra to meget forskellige verdener, og det tror jeg er sundt for mig. Jeg er et andet sted nu, så timingen med at møde hende kunne ikke være bedre.

