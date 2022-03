Fetterlein i kæmpe bommert

Du kan følge eksklusivt med i Reality Awards eksklusivt her på Ekstra Bladet.

Alt kan ske, når man laver live-tv.

Og da Billionærprisen (Boss lady) i år skulle overrækkes, blev der pinligt stille på scenen.

Det var nemlig Frederik Fetterlein, der skulle have overrakt prisen, men han var ikke at finde i salen. Det på trods af, at Ekstra Bladets udsendte journalist tidligere på aftenen så Frederik Fetterlein udenfor.

- Det har jeg lige fået af vide, at det gør han ikke, forhelvede fættersmør. Vi er helt klar og han er ikke dukket op, siger værten Dan Andersen, der måtte være kreativ og improvisere en tale.

Dette lykkedes dog senere at lokalisere Fetterlein i salen af Ekstra Bladets fotografer. I selskab, med en fra redaktionen, en ukendt kvinde: