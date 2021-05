Fiasko for favoritten: Overraskende exit

Semifinalen i 'Hjem til gården' er netop blevet afgjort, og til fleres store overraskelse blev det Hanne, der løb med sejren i kampen om en finaleplads, mens Daniel og Martin måtte se sig slået.

På grund af Martins forcer inden for styrke og viden var han ellers i manges øjne en favorit til at vinde, men han erkender, at Hanne var en værdig vinder.

- Vi sammenlignede meget med udfordringer, vi havde set i kæmperhytten, og jeg tror, det var en overraskelse for alle, at semifinalen 'kun' gik på at samle en trillebør frem en dyst, hvor flere elementer fra gårdlivet kom til udtryk. Det var en god udfordring - sværere end man regner med, forklarer Martin.

- Hanne lagde en god plan om at få et overblik og tage det roligt. Hun har været psykisk stærk fra første dag, og hun har løftet udfordringer og hjulpet andre med at løfte deres. Det er beundringsværdigt at se mennesker trives i modgang, og det beviser Hanne. Derfor synes jeg, at det var en fortjent sejr og en finaledeltager, som fortjener at have gået hele vejen gennem alle ti uger, fortsætter Martin, men tilføjer så:

- Inden vi lærte hinanden at kende på gården, havde jeg ikke set Hanne som min billet hjem, men der lærer man jo, at man ikke kan forudse, hvordan tingene vil udfolde sig.

De fire sidste deltagere på gården. Inden længe bliver det afgjort, om Simon eller Hanne vinder finalen. Foto: TV2/ Lotta Lemche

- Jeg blev oprigtig trist

Hanne har tidligere fortalt, at Daniel og Mikkels hentydninger, til at hun var det svageste led i en semifinale, påvirkede hende. Det er bestemt noget, som Daniel er ked af.

- Jeg blev oprigtigt trist over fremstillingen af Hanne, og ligeledes at hun følte sig udenfor og set på som mindreværdig eller en nem modstander. Jeg synes, hun er rå, sej og beundringsværdig. Hun deltog i programmet med en masse viden omkring gårdlivet og store sociale egenskaber. Derfor var det ikke en overraskelse, at hun stod der som en af de to sidste i programmet, slår han fast.

Martin ser selv tilbage på deltagelsen i programmet som positiv:

- Det var en sjov oplevelse, og jeg er glad for de venskaber, jeg har fået på gården.

