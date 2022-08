Fiasko for Susanne Bier: Droppet efter en sæson

En sæson blev det til for Susanne Biers serie 'The First Lady', der havde premiere tidligere på året

Selv for en oscarbelønnet instruktør kan det hele ikke være succeser, og i tilfældet Susanne Biers stort anlagte dramaserie 'The First Lady', der havde premiere på Paramount+ sidste år, må det siges at gælde.

Udviklingen af serien er således efter første sæson blevet stoppet af den amerikanske tv-kanal Showtime, der står bag den.

Det skriver medierne Deadline og Variety.

'Showtime kan bekræfte, at serien 'The First Lady' ikke vil blive fulgt op af endnu en sæson', lyder det i en udtalelse, som begge medier bringer.

'Vi vil gerne hylde det kunstneriske projekt og det engagement, der er lagt for dagen af vores producent Cathy Schulman, instruktør Susanne Bier, de andre producere, vores fantastiske cast, som er ledet af producer Viola Davis, Michelle Pfeiffer og Gillian Anderson, samt vores partner Lionsgate for deres dedikerede arbejde med at fortælle de unikke historier om tre bemærkelsesværdige ledere', fortsætter udtalelsen fra Showtime.

I Danmark fik 'The First Lady' premiere på streamingtjenesten Paramount+ i foråret. I første sæson, der altså bliver den eneste sæson, følger man de tre førstedamer Eleanor Roosevelt, Betty Ford og Michelle Obama spillet af henholdsvis Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer og Viola Davis.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Susanne Bier, men det har i skrivende stund ikke været muligt.