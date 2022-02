Fiasko-instruktør sat på plads

Hen over 12 år var angiveligt seks instruktører involveret i 'Uncharted', før manuskriptet landede hos en jublende Ruben Fletcher, der elsker en forrygende action-eventyr-film.

Sådan en har han dog ikke skabt, hvis man skal tro Ekstra Bladets anmelder. Det endda til trods for, at Fletcher største inspirationskilde er karakteren Indiana Jones, og 'Jagten på den forsvundne skat' fra 1981 stryger helt til tops på listen over hans yndlingsfilm nogensinde.

- Da jeg læste manuskriptet, var jeg bare begejstret, da det føltes som en barndomsdrøm, der gik i opfyldelse at komme til at lave denne slags meget Indy-inspirerede film, som jeg synes har mange af de samme aspekter, siger Ruben Fletcher i et interview med kultur-mediet Uproxx.

'Uncharted'-filmen er baseret på computerspillene af samme navn, som igen er baseret kraftigt på 'Indiana Jones'. Og det gøres der intet for at skjule i filmen, der havde biograf-premiere i går.

At udfaldet ender så forfærdeligt, kan til dels skyldes, at Fletcher ikke har helt styr på yndlingsfilm.

- Den største forskel (på 'Uncharted' og 'Indiana Jones', red.) er naturligvis, at deres film foregår i 1940'erne, og vores film er moderne, siger Ruben Fletcher.

Mark Wahlberg og Tom Holland i 'Uncharted'. Pr-foto

Der er bare ét problem, hvilket intervieweren da også påpeger.

- Nå, nu får du os i problemer. Indiana Jones-filmene foregår i 30'erne.

- Var det i 30'erne, spørger Fletcher.

- Yeah. De første tre foregår i 1936, 1935, og 1938. Og så 'Krystalkraniet' i 1950'erne.

Fletcher er dog glad for at blive irettesat.

- Jeg sætter pris på, at du reddede mig der, siger han.

Et gæt kan være, det er de mange medvirkende nazister i 'Indiana Jones'-filmene, der leder Fletchers tanker hen på 1940'erne. Men ser man filmene, fremgår det tydeligt, at vi er i 1930'erne.

Under fremvisningen af den 'pivringe' 'Uncharted' skred Ekstra Bladets anmelder i øvrigt før slutningen og kvitterede med nul stjerner.