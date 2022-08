Fik angstanfald under optagelser

Det var ikke uden drama, at den snart biografaktuelle film 'Thirteen Lives' blev til.

Det fortæller Colin Farrell, der spiller redningsdykkeren John Volanthen i filmen, der baseret på historien fra 2018, hvor 12 drenge i alderen 11 til 16 år blevet fanget i en grotte sammen med deres fodboldtræner.

Til Entertainment Tonight fortæller Farrell om det, som skuespilleren selv betegner som en 'rædselsvækkende oplevelse'. Nemlig et angstanfald, som han oplevede at få for allerførste gang. Det skete under en af undervandsscenerne.

- Jeg havde ansgtanfald under vandet, det er en ny oplevelse. Et angstanfald under vandet er en ny oplevelse for mig,' lød det blandt andet fra Colin Farrell, der beskrev som 'skræmmende, da han blev spurgt om, hvordan det var at optage under vandet.

'Thirteen Lives', er historien om de 12 drenge i alderen 11 til 16 år, der tilbage i 2018 blev fanget i en grotte sammen med deres fodboldtræner. De var gået ind for at se grotten, men vandet steg hurtigt på grund af store nedbørsmængder. Efter dagevis i grotten blev fodboldholdet på mirakuløs vis reddet ud takket være intet mindre end 90 dykkere.

Danske Viggo Mortensen spiller også med i 'Thirteen Lives'. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke den eneste

Colin Farrell er ikke den eneste, der gik i panik under optagelserne til filmen. Også danske Viggo Mortensen, der spiller dykkeren Rick Stanton, der var en af lederne i redningsaktionen, har fortalt om en skræmmende oplevelse, hvor skuespilleren ganske kort troede, at han ville blive kvalt, da en af hans iltbeholdere stod af.

- Pludselig kunne jeg ikke få luft. Det føltes som om, der gik lang tid, men i virkeligheden var det kun et par sekunder. Jeg gik i panik, fortæller Mortensen i interviwet.

'Thirteen Lives' får premiere i Danmark 5. august.