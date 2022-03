Fik et los bagi: Sådan går det nu

Efter Betinnas deltagelse i 'Luksusfælden' er det gået godt, og hun har formået at holde sig inden for eksperternes budget. Samtidig har hun erkendt, at hun ikke behøver at fremstå perfekt

I aftenens udgave af 'Luksusfælden' chokerede deltageren Betinna med sit enorme forbrug på skønhedsoperationer, tøj og smykker.

Siden var med i programmet, er det dog gået hende godt, og 56-årige Betinna er taknemmelig for den hjælp, som de økonomiske eksperter har givet hende.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Jeg har været rigtig glad og tilfreds med, hvordan forløbet i 'Luksusfælden' har været. Man får et los bagi, for at sige det mildt, og det tror jeg, at der skal til, siger Betinna.

Betinna har derfor overholdt eksperternes budget og har samtidig kunnet slappe mere af.

I storcenter uden at købe noget

Betinnas købsvaner er også blevet mindre. Og nu skal hun ikke nødvendigvis købe noget, når hun er ude.

- Jeg kan godt gå i Lyngby Storcenter uden at købe noget. Det kunne jeg ikke før. Men jeg er nødt til at købe noget arbejdstøj, for det bliver jo slidt, når jeg er sosuassistent. Men det er slet ikke på samme måde som førhen, siger Betinna.

Det er altså lykkedes Betinna at ændre sine forbrugsmønstre. Hun siger selv, at hun bare har manglet overblik i sin økonomi, og det har eksperterne kunnet give hende.

- Når man er i en gældsspiral, så kan man ikke overskue tingene. Det kan måske virke lidt dovent, men det er bare mangel på overblik. Jeg havde den tankegang, at hvis jeg prøver at glemme det, så forsvinder det nok, men det gør det ikke, skulle jeg hilse og sige, lyder det fra Betinna.

- Jeg har nok været lidt en pleaser. Det skulle ikke gå ud over mine børn, at jeg var et fjols til min økonomi. Så de kom i første række, og så måtte gæld være gæld, siger Betinna. Foto: NENT Group/Viaplay

Bor samme sted

Selvom Betinna har efterkommet de fleste af eksperternes gode råd, så bor hun stadig det samme sted, og ønsker umiddelbart ikke at ændre sin boligsituation, som eksperterne ellers stærkt anbefalede.

- Jeg bor det samme sted og kommer nok ikke til at flytte. Her ved jeg, hvad jeg har. Og jeg ville ikke vide, hvad jeg potentielt ville få, siger Betinna.

Betinna betaler også mindre, end hun plejer, for hun lejer nu et værelse ud.

- Jeg lejer et værelse ud til min datter og svigersøn. Og så længe de kan leje et værelse, så sparer jeg nogle penge, siger Betinna.

Ingen facade mere

Sosuassistenten har også erkendt, at hun ikke behøver at fremstå perfekt.

- Altså man kan jo sige, at min facade er krakeleret. Nu er det også blevet offentliggjort, for dem der gad at se programmet, at jeg ikke har styr på det hele, siger Betinna.

Hun har derfor accepteret, at hun også gerne må være sårbar og ikke kun skal fremtræde stærk.

- Jeg har en kammerat, der sagde til mig 'Jeg troede, du havde styr på alting, sådan har det altid virket.' Og det har jeg jo også haft, men bare ikke lige med økonomien, og man kan jo heller ikke have styr på alt, der er jo ingen der perfekte, siger Betinna.